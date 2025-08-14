Cómo es la cárcel donde el exmarido de Prandi ya cumple su condena

FOTO: Cómo es la cárcel donde el ex marido de Prandi ya cumple su condena

Claudio Contardi, el exmarido de Julieta Prandi, ya se encontró preso en la cárcel de Melchor Romero donde cumplió su condena a 19 años de prisión por el delito de abuso sexual agravado.

Se trató de la Alcaidía Nº3 de Melchor Romero, ubicada en La Plata, la cual se caracterizó por funcionar con un régimen cerrado de modalidad moderada y que contó con dos pabellones separados, uno para hombres y otro para mujeres.

En dicho establecimiento se pudo asistir a la escuela y contó también con talleres, una iglesia, campo de deportes y educación física, además de la posibilidad de un sector para las visitas familiares.

En 2023, durante una inspección, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) realizó un habeas corpus al denunciar las condiciones de detención. Entre ellas se destacó la mala conservación edilicia y sanitaria.

Contardi ahora se encontró alojado en la misma Alcaidía donde también estuvieron presos los ocho rugbiers condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa. Asimismo, durante varios meses también estuvo, en el pabellón de mujeres, Felicitas “Toretto” Alvite, acusada de atropellar y matar al motociclista Walter Armand.