FOTO: Comienza el primer juicio por jurados en Santa Fe por el homicidio de Lautaro Leandro

El próximo lunes 1 de septiembre comenzará en los Tribunales de Santa Fe el primer juicio por jurados de la provincia donde un joven será juzgado por el crimen de Lautaro Isaac Leandro en septiembre de 2022 durante un robo.

En los Tribunales de la capital provincial se desarrollará el primer juicio por jurados de Santa Fe donde 14 personas juzgarán a I.O.C., de 24 años, por el asesinato de Leandro durante un hecho delictivo.

El fiscal Estanislao Giavedoni acusó al joven de ser coautor de los delitos de tentativa de robo calificado y homicidio doblemente calificado (por ser cometido con un arma de fuego y críminis causa), de Lautaro Isaac Leandro, hecho cometido a mediados de septiembre de 2022.

Desde el Ministerio Público de Acusación informaron que el jurado se conformará con 14 personas en total, doce miembros titulares y dos suplentes, quienes serán seleccionados en la audiencia de selección de jurados, sobre un total de 50 que fueron sorteados, antes de que comience el debate.

Los 12 titulares participarán durante todo el juicio y luego debatirán para emitir su determinación por unanimidad sobre si el acusado es “culpable”, “no culpable” o “no culpable por inimputabilidad”.

“Luego de conocerse la decisión del jurado popular, y en caso de que el acusado sea declarado culpable, se realizará la audiencia de determinación de la pena. En ella, el juez designado para dirigir el debate, a partir de las pruebas que presenten las partes, resolverá el monto de la pena a imponer”, detallaron.

El fiscal Giavedoni solicitó previamente una condena de prisión perpetua contra el joven delincuente.

Crimen

El asesinato del joven, de 21 años, sucedió en la tarde del domingo 18 de septiembre de 2022 cuando la víctima, que vivía en la localidad bonaerense de Lomas de Zamora, fue junto con su hermano y dos amigos a Santa Fe para comprar una moto.

En torno a dicha transacción, el fiscal precisó que “en función de lo que había acordado a través de las redes sociales con los supuestos vendedores, el joven pagaría la moto con una consola de videojuegos, dos joysticks, dinero en efectivo y una transferencia bancaria”.

Sin embargo, el acusado y otro hombre de identidad desconocida le exigieron a Leandro la entrega de los bienes. Allí, según destacó el fiscal, “la víctima se resistió, y extrajeron un arma de fuego para concretar el robo, fue entonces que el joven le gritó a su hermano y a sus amigos que se escaparan del lugar en el auto y comenzó a correr”.

“Al no poder consumar el robo, el acusado y el otro hombre comenzaron a disparar con la intención y voluntad asesinar a la víctima”, remarcó Giavedoni.

Uno de los disparos impactó en la cabeza del joven, quien falleció en el acto. Otros dos proyectiles dañaron el vehículo en el que estaban el hermano y los amigos de la víctima.

El acusado fue detenido por personal policial minutos después de cometer el homicidio, a raíz de que vecinos del lugar llamaron al 911.

“Intentó esconderse en viviendas de la zona, pero los vecinos advirtieron que estaba armado y no le permitieron entrar a sus casas, hasta que la policía lo detuvo en la vía pública”, precisó el fiscal.