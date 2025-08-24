Comienza a funcionar el Registro de Personas Jurídicas, Empresas y Contratos

Desde este lunes 25 de agosto comenzó a implementarse el Registro de Personas Jurídicas, Empresas y Contratos (RPJEC), el nuevo organismo que unifica las funciones que hasta ahora cumplían la Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ) y el Registro Público.

La medida se enmarca en lo dispuesto por la Ley N.º 14.276 y su decreto reglamentario n.º 1021, y responde al objetivo de simplificar los trámites vinculados a la vida societaria y comercial en la provincia. El organismo funcionará bajo la órbita del Ministerio de Gobierno, a cargo de Fabián Bastia, dentro de la Secretaría de Gestión de Registros que conduce Matías Figueroa Escauriza. La dirección estará a cargo de Roberto Ryan.

Entre el lunes 25 y el viernes 29 de agosto se desarrollarán tareas de migración de sistemas, reorganización de procesos internos y adecuación operativa, período en el que no habrá atención al público. El lunes 1 de septiembre se retomará la actividad bajo el nuevo esquema, incorporando funcionalidades digitales que permitirán agilizar gestiones, reducir la necesidad de concurrencia presencial y reforzar la transparencia.

El RPJEC concentrará trámites que hasta ahora debían realizarse en forma separada, como la presentación de balances y la inscripción de sociedades anónimas. Además, se incorpora la digitalización de procesos clave y la protección de datos personales bajo la Ley de Gobernanza de Datos. Los expedientes iniciados antes de la transferencia continuarán tramitándose en el Registro Público de Comercio con asiento en el Poder Judicial por un plazo de seis meses, antes de ser trasladados definitivamente al nuevo organismo.

La puesta en marcha se inscribe en los programas de innovación de la administración pública “Territorio 5.0” y “Simple”, que apuntan a la transformación digital y a la reducción de la burocracia. En los próximos días se darán a conocer los canales de atención virtual que estarán disponibles para profesionales y usuarios en general.