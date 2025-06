Chumpitaz propone prisión perpetua por disparar contra fuerzas de seguridad

El diputado nacional Gabriel Chumpitaz, representante del PRO por Santa Fe y referente del nuevo bloque "Futuro y Libertad", presentó un proyecto de ley para incorporar al Código Penal una nueva figura delictiva: el disparo contra personal de las fuerzas de seguridad, castigado con prisión perpetua. La iniciativa apunta, según el legislador, a “disuadir ataques” y a reforzar el rol del Estado frente al avance del delito.

“Esto es una propuesta que busca tres objetivos: que sea una figura autónoma, pensada para disuadir ataques; en segundo lugar, que sea una herramienta para la justicia, ya que la justicia se la pasa llorando de que no tiene herramientas; y en tercer lugar, ponerle valor a la figura del funcionario policial”, explicó Chumpitaz en diálogo con Radioinforme3 por Cadena 3 Rosario.

El diputado santafesino, con una trayectoria de 10 años en la política y 30 en el sector privado, cuestionó el deterioro institucional del Congreso y la falta de debates profundos. “Yo no me detengo en las agresiones, intento discutir ideas. Creo que hay que dejar de lado las formas cuando hay que cumplir un objetivo. El Congreso ha retrocedido muchísimo en estos términos”, sostuvo.

Respecto al reciente debate sobre la actualización de haberes jubilatorios, Chumpitaz aseguró: “La recomposición salarial de los jubilados siempre es justa. Pero también queremos que ganen más los maestros, los policías, todos. Lo que no se puede hacer es una reforma improvisada con un objetivo estrictamente político, como plantea el kirchnerismo, que pone en riesgo el equilibrio fiscal”.

El legislador también defendió al gobierno nacional ante la posibilidad de vetar medidas que impacten en las cuentas públicas. “El gobierno ha planteado objetivos claros y no ha dudado a la hora de cumplirlos. Hoy le creo al gobierno. Yo no soy de La Libertad Avanza, pero comulgo con sus ideas. Me parece que la Argentina merece una nueva oportunidad”, remarcó.

Finalmente, Chumpitaz fue crítico del aumento automático en las dietas de los senadores. “Lo de los senadores es un escándalo. Cuando un policía gana 750 mil pesos y un senador nueve millones y medio, claramente hay una desproporción. En la Argentina parte de la reconstrucción tiene que ver con un compromiso de la clase política que fue la que la llevó al infierno”, concluyó.



Entrevista de Hernán Funes.