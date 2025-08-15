Choque entre un auto y una camioneta en Avenida 9 de Julio: dos carriles reducidos
Ocurrió a la altura de la intersección con Perón, a 100 metros del Obelisco, mano a Constitución.
15/08/2025 | 06:34Redacción Cadena 3
Un auto que circuló en la madrugada de este viernes por la Avenida 9 de Julio, en el Microcentro porteño, chocó contra una camioneta a la altura de Teniente General Juan Domingo Perón.
El siniestro ocurrió cuando un joven que condujo un vehículo alquilado de la marca Citroen cruzó la Av. 9 de Julio mientras el semáforo estaba en rojo, tras lo cual impactó contra un auto.
Por el hecho, dos carriles de la Av. 9 de Julio se encontraron limitados al tránsito y la calle Perón estuvo totalmente cortada.
Noticia en desarrollo…
[Fuente: Noticias Argentinas]