FOTO: Choque entre un auto y una camioneta en Avenida 9 de Julio: dos carriles reducidos

Un auto que circuló en la madrugada de este viernes por la Avenida 9 de Julio, en el Microcentro porteño, chocó contra una camioneta a la altura de Teniente General Juan Domingo Perón.

El siniestro ocurrió cuando un joven que condujo un vehículo alquilado de la marca Citroen cruzó la Av. 9 de Julio mientras el semáforo estaba en rojo, tras lo cual impactó contra un auto.

Por el hecho, dos carriles de la Av. 9 de Julio se encontraron limitados al tránsito y la calle Perón estuvo totalmente cortada.

Noticia en desarrollo…