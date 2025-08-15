En vivo

Radioinforme 3

Miguel Clariá

Argentina

En vivo

Radioinforme 3

Hernán, Sergio y Luis

Rosario

En vivo

Despabilate... amor

Flavia y Fer

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

INrockXIDABLE

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Choque entre un auto y una camioneta en Avenida 9 de Julio: dos carriles reducidos

Ocurrió a la altura de la intersección con Perón, a 100 metros del Obelisco, mano a Constitución.

15/08/2025 | 06:34Redacción Cadena 3

FOTO: Choque entre un auto y una camioneta en Avenida 9 de Julio: dos carriles reducidos

Un auto que circuló en la madrugada de este viernes por la Avenida 9 de Julio, en el Microcentro porteño, chocó contra una camioneta a la altura de Teniente General Juan Domingo Perón.

El siniestro ocurrió cuando un joven que condujo un vehículo alquilado de la marca Citroen cruzó la Av. 9 de Julio mientras el semáforo estaba en rojo, tras lo cual impactó contra un auto.

Por el hecho, dos carriles de la Av. 9 de Julio se encontraron limitados al tránsito y la calle Perón estuvo totalmente cortada.

Noticia en desarrollo…

Lectura rápida

¿Qué ocurrió? Un choque entre un auto y una camioneta en la Avenida 9 de Julio.

¿Quiénes estuvieron involucrados? Un joven que condujo un vehículo de la marca Citroen y una camioneta.

¿Cuándo sucedió? En la madrugada del viernes 15 de agosto de 2025.

¿Dónde ocurrió el accidente? En la intersección de la Avenida 9 de Julio y Perón, cerca del Obelisco.

¿Cuál fue el resultado del incidente? Dos carriles de la Avenida 9 de Julio se limitaron y la calle Perón quedó cortada al tránsito.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho