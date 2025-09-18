Cayó un narcoabogado acusado del patrimonio ilícito de organizaciones narcocriminales

El narcoabogado Iván Carlos Méndez fue detenido acusado de integrar una asociación ilícita destinada a sostener el patrimonio ilegal y las actividades de importantes actores de organizaciones narcocriminales, confirmaron a la "agencia Noticias Argentinas."

Méndez, un ex interno que había sido condenado en dos oportunidades por delitos vinculados al narcotráfico, “utilizó su rol de abogado defensor para violar las restricciones del Sistema de Alto Riesgo, retransmitiendo comunicaciones de reclusos con sus allegados y facilitando maniobras de triangulación, cobro de dinero y reintroducción de capitales ilícitos en el circuito legal.”

Las autoridades nacionales explicaron que el acusado actuaba como intermediario entre los líderes criminales detenidos y sus estructuras operativas en el exterior, “vulnerando la normativa penitenciaria y potenciando la actividad delictiva desde los establecimientos federales.”

Entre los presos narcos con quienes mantenía contacto se encuentran Mario Roberto Segovia, Evelio Horacio Ramallo, Martín Eduardo Lanatta, César Morán de la Cruz, Julio Andrés Rodríguez Granthon, Francisco Rodríguez Villarreal, Uriel Luciano Cantero, Cristian Nicolás Avalle, Ariel Cantero, Jorge Adalid Granier Ruiz, Leandro Vinardi, Delfín Zacarías, José Uriburu, Francisco Ezequiel Riquelme y Pablo Nicolás Camino.

Tras detectar el mecanismo a partir de tareas de inteligencia penitenciaria desplegadas por el Servicio Penitenciario Federal, se dio inicio a una investigación, la cual fue llevada adelante por los Fiscales de la Oficina de Narcocriminalidad del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario, junto al Fiscal Federal a cargo de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR).

De este modo, el Ministerio de Seguridad Nacional, en un operativo coordinado por el Servicio Penitenciario Federal, detuvieron a Méndez.