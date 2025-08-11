FOTO: Caso Melmann: este martes se tratan los pedidos de libertad condicional de dos policías condenados

Oscar Echenique y Ricardo Anselmini, dos de los cuatro policías bonaerenses condenados a prisión perpetua por secuestrar, torturar, violar y asesinar a Natalia Melmann el 4 de febrero de 2001 en la ciudad balnearia de Miramar, tuvieron este martes una audiencia virtual que trató su pedido de acceder a la libertad anticipada.

Según supo la agencia Noticias Argentinas, el Juzgado de Ejecución Penal N°1 de Mar del Plata, a cargo del magistrado Ricardo Perdichizzi, convocó a la citación a partir de las 8:30, mientras que el segundo pedido se debatió a las 10:30.

Los culpables participaron de la audiencia desde el penal de Batán, así como también los padres de las víctima y los abogados de las partes, quienes pudieron alegar.

Laura Calampuca, la madre de Natalia, dialogó con este medio y manifestó su indignación: “Es infartante, tenemos que luchar hasta el final”.

Echenique fue beneficiado con salidas transitorias en 2024: el uniformado tuvo permitido circular en la vía pública los primeros domingos de cada mes entre las 8 y las 20.

Ricardo Anselmini gozó de la medida judicial y pudo salir los domingos cada dos semanas, pero en octubre del año pasado la Justicia revocó ese fallo.

El ex comisario había sido filmado por vecinos mientras caminaba por una plaza, cuando se dirigía al almacén del barrio.

A su vez, Calampuca indicó que la Justicia aún no estableció una fecha para las extracciones de sangre a los policías Osvaldo Alfredo Sissi, José Luis Morillo y Ángel Custodio Sánchez.

Se trata del análisis que busca hallar al quinto autor del femicidio para comparar su ADN con el rastro genético encontrado en el cuerpo de la adolescente.

El femicidio

Natalia Melmann fue encontrada bajo un montículo de hojas en el vivero “Florentino Ameghino”, en Miramar, y la autopsia reveló que fue asfixiada con el cordón de sus zapatillas, aunque a simple vista el cuerpo presentaba moretones, quemaduras, fracturas y un golpe en el cráneo.

Ante lo sucedido, se determinó que fue abusada sexualmente con acceso carnal por cinco hombres, entre ellos Anselmini, Ricardo Suárez y Echenique, sentenciados a la pena de prisión perpetua por los delitos de “rapto, abuso sexual con acceso carnal agravado por la pluralidad de personas y homicidio criminis causa”.

El ex convicto Gustavo “Gallo” Fernández recibió 25 años por su participación en el secuestro, aunque la pena fue reducida a diez años.

Ricardo Panadero había sido absuelto en dos oportunidades “por falta de pruebas”, aunque el Tribunal de Casación Penal provincial decidió en 2019 anular el fallo y anunció que el cuarto policía de la Bonaerense debía ser juzgado por su participación en el crimen.

Finalmente, el 13 de noviembre de 2019 la Sala III del Tribunal de Casación bonaerense anuló ese sobreseimiento y ordenó que se lleve a cabo un nuevo proceso, el cual se realizó en 2023 donde Panadero fue declarado culpable por los delitos de “privación ilegal de la libertad agravado, abuso sexual agravado y homicidio doblemente agravado, por el concurso premeditado de dos o más personas y por ser cometido para asegurarse la impunidad” y recibió reclusión perpetua.