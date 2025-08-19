En vivo

Sociedad

Caso Melmann: el próximo 28 de agosto se realizarán las extracciones de sangre a los policías

El objetivo es encontrar al quinto responsable del femicidio.

19/08/2025 | 12:44Redacción Cadena 3

FOTO: Caso Melmann: el próximo 28 de agosto se realizarán las extracciones de sangre a los policías

Las extracciones de sangre a varios policías para hallar al quinto responsable del brutal femicidio de Natalia Melmann, ocurrido en febrero de 2001, se realizarán el próximo jueves 28 de agosto.

Dicha fecha fue confirmada por familiares de la adolescente a la agencia Noticias Argentinas. Los policías son Ángel Custodio Sánchez, Osvaldo Alfredo Sissi y José Luis Morillo, quienes deberán presentarse con DNI en la Sede de Asesoría pericial de la ciudad de Mar del Plata.

Este análisis se corresponde a encontrar al quinto responsable del crimen de Melmann. El mismo se basa en la extracción de sangre para el respectivo cotejo de ADN solicitado a la UFIyJ Descentralizada de General Alvarado.

Las autoridades del caso informaron que esta medida es contra efectivos que estuvieron de guardia el día en el que la víctima desapareció, fue torturada y asesinada.

La semana pasada, el Juzgado de Ejecución Penal N°1 de Mar del Plata rechazó los pedidos de libertad condicional de Ricardo Anselmini y Oscar Echenique, dos de los cuatro policías condenados.

Gustavo Melmann dialogó con NA y afirmó que el magistrado Ricardo Perdichizzi denegó el beneficio para los dos oficiales, que continuarán detenidos en la cárcel de Batán.

Sin embargo, la decisión fue apelada por la defensora Patricia Perelló y ahora deberá pronunciarse la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata al respecto.

Lectura rápida

¿Qué se realizará el 28 de agosto? Se llevarán a cabo extracciones de sangre a varios policías.

¿Quiénes son los policías involucrados? Los policías son Ángel Custodio Sánchez, Osvaldo Alfredo Sissi y José Luis Morillo.

¿Qué se busca con las extracciones? Se busca encontrar al quinto responsable del femicidio de Natalia Melmann.

¿Qué decisión tomó el Juzgado de Ejecución Penal? Rechazó los pedidos de libertad condicional de Ricardo Anselmini y Oscar Echenique.

¿Cómo se notificó la fecha de las extracciones? La fecha fue confirmada por familiares de la adolescente a la agencia Noticias Argentinas.

[Fuente: Noticias Argentinas]

