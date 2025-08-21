Caso Maradona: rechazaron las recusaciones contra los jueces Gaig y Rolón
Los pedidos de apartamientos habían sido presentados por la defensa de Leopoldo Luque.
21/08/2025 | 17:59Redacción Cadena 3
Los jueces Alberto Ortolani, Gonzalo Aquino y Marcela López Ramos rechazaron las recusaciones contra los magistrados Alberto Gaig y Pablo Rolón que habían sido presentadas por la defensa del neurocirujano Leopoldo Luque, uno de los ocho acusados por la muerte de Diego Armando Maradona.
Según supo la agencia Noticias Argentinas, los funcionarios judiciales seguirán en el proceso que investiga el presunto homicidio simple con dolo eventual del astro argentino.
Noticia en desarrollo…
[Fuente: Noticias Argentinas]