Sociedad

Caso Maradona: rechazaron las recusaciones contra los jueces Gaig y Rolón

Los pedidos de apartamientos habían sido presentados por la defensa de Leopoldo Luque.

21/08/2025 | 17:59Redacción Cadena 3

FOTO: Caso Maradona: rechazaron las recusaciones contra los jueces Gaig y Rolón

Los jueces Alberto Ortolani, Gonzalo Aquino y Marcela López Ramos rechazaron las recusaciones contra los magistrados Alberto Gaig y Pablo Rolón que habían sido presentadas por la defensa del neurocirujano Leopoldo Luque, uno de los ocho acusados por la muerte de Diego Armando Maradona.

Según supo la agencia Noticias Argentinas, los funcionarios judiciales seguirán en el proceso que investiga el presunto homicidio simple con dolo eventual del astro argentino.

Noticia en desarrollo…

Lectura rápida

¿Qué se rechazó en el caso Maradona?

Se rechazaron las recusaciones contra los jueces Alberto Gaig y Pablo Rolón.

¿Quién presentó los pedidos de apartamiento?

La defensa del neurocirujano Leopoldo Luque presentó los pedidos.

¿Cuántos jueces participaron en la decisión?

Tres jueces: Alberto Ortolani, Gonzalo Aquino y Marcela López Ramos.

¿Qué se investiga en este caso?

Se investiga el presunto homicidio simple con dolo eventual de Diego Armando Maradona.

¿Qué indica el estado actual de la noticia?

La noticia se encuentra en desarrollo.

[Fuente: Noticias Argentinas]

