Caso $Libra: habló el diputado español que pide la detención de Milei

El presidente Javier Milei vuelve a estar en el centro de la polémica, esta vez a raíz de un pedido formal de detención en España presentado por el diputado de Podemos, Víctor Eguío. El legislador exige que sea arrestrado al pisar suelo español por su supuesta vinculación con la estafa millonaria relacionada con la criptomoneda "$Libra", que había afectado a más de 500 mil personas, muchas de ellas españolas.

Eguío destacó en Siempre Juntos por Cadena 3 Rosario que, aunque los presidentes tienen inmunidad diplomática, "si fuera un ciudadano corriente, seguro lo detendrían en el aeropuerto".

Eguío también cuestionó el uso de recursos públicos por parte de Milei para asistir a eventos de índole privada. “No viene en carácter oficial, sino a un acto con patrocinio empresarial, pero lo hace en el avión presidencial, con asesores pagados por todos los argentinos”, denunció. Además, recordó que en 2023 el mandatario viajó a España para apoyar a Vox, sin ningún rol institucional, lo que generó críticas tanto dentro como fuera de Argentina.

El pedido de detención se suma a la tensión diplomática entre los gobiernos de Argentina y España, especialmente tras los cruces previos entre Milei y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. No obstante, la viabilidad jurídica de la detención es escasa debido a la inmunidad que ostentan los jefes de Estado en funciones. “Si fuera un ciudadano común, sería interrogado de inmediato por esta causa”, afirmó el diputado.

Consultado sobre si su denuncia tiene un trasfondo ideológico, Eguío reconoció su postura de izquierda, pero defendió su pedido como un acto de responsabilidad institucional. También se diferenció del kirchnerismo argentino, aunque apuntó que los errores de gobiernos anteriores no justifican la “impunidad de la ultraderecha”. “Cuando la izquierda no hace políticas de izquierda, aparecen figuras como Milei. Pero él no vino a servir al pueblo, sino a hacer negocios”, sentenció.

Entrevista de Alberto Lotuf.