Argentina

Rosario

Sociedad

Caso Corazza: mañana inicia el juicio por corrupción de menores en Buenos Aires

El debate iniciará a las 09.30 en el Tribunal Oral Federal 3 de la ciudad de Buenos Aires.

26/08/2025 | 20:46Redacción Cadena 3

FOTO: Caso Corazza: mañana inicia el juicio por corrupción de menores en Buenos Aires

El juicio oral contra el ex productor Marcelo Corazza por presunta corrupción de menores comenzará este miércoles a partir de las 09.30 en el Tribunal Oral Federal 3 de la Ciudad de Buenos Aires.

El ex Gran Hermano llegará a debate junto a otros cuatro acusados, todos procesados por corrupción de menores, y serán juzgados por el Tribunal que integran los jueces Andrés Basso, Javier Ríos y Fernando Machado Peloni.

Según la acusación de los fiscales Carlos Rívolo y Alejandra Mángano, en la causa que investigó el juez Ariel Lijo, reclutaban adolescentes menores de edad varones con el supuesto fin de "forzarlos y someterlos a diversas prácticas de índole sexual, abusarlos y explotarlos sexualmente, promoviendo su corrupción y prostitución".

Según los fiscales, dichas prácticas se llevaban a cabo en Capital Federal y las provincias de Buenos Aires y Misiones al menos desde 1999 hasta marzo de 2023. Corazza estuvo detenido cuatro meses y luego fue excarcelado.

Antes del inicio del juicio, el acusado habló con el programa Intrusos y sostuvo: “No me estoy preparando de ninguna forma, solo voy a contar mi vida. Yo no me defendí nunca hasta ahora”.

"Me voy a defender donde me tengo que defender, que es en la Justicia”, insistió, y se expresó sobre cómo llega al debate: "Quiero que termine todo este mal momento ya. Yo soy inocente”.

Lectura rápida

¿Quién es el acusado? El acusado es el ex productor Marcelo Corazza, conocido por su participación en Gran Hermano.

¿Qué delito se le imputa? Se le imputa la presunta corrupción de menores.

¿Cuándo comienza el juicio? El juicio comienza este miércoles a las 09.30.

¿Dónde se lleva a cabo el juicio? Se llevará a cabo en el Tribunal Oral Federal 3 de la Ciudad de Buenos Aires.

¿Qué declaraciones hizo Corazza? Corazza afirmó: “Yo soy inocente”.

[Fuente: Noticias Argentinas]

