FOTO: Buscan a una adolescente que desapareció la semana pasada en Río Negro

La policía rionegrina activó un operativo en la ciudad de General Roca para dar con el paradero de Brisa Núñez, una adolescente de 15 años que padece retraso madurativo, y que se había ausentado de su hogar el 31 de julio.

La denuncia fue radicada por un familiar, quien alertó sobre su estado de vulnerabilidad debido a su condición, y la creciente preocupación entre vecinos y allegados, por lo que el Ministerio Público Fiscal (MPF) también se sumó a las tareas de búsqueda.

De hecho, desde ese organismo informaron que se trata de una joven de "contextura física mediana y robusta, cabello largo rojizo, ojos marrones claros, tiene una cicatriz en el brazo izquierdo y mide 1,70", además aseguraron que vestía una calza negra y un pulóver de algodón negro el día de su desaparición.

Asimismo, se prioriza la participación ciudadana y el pedido de colaboración: ante cualquier información, debe comunicarse a la comisaría más cercana o bien al 911.

Por otra parte, allegados a la joven confiaron que la misma ya se había ausentado de su hogar en otras ocasiones, la última vez en febrero de este año, cuando una hermana mayor presentó la denuncia correspondiente. Por tal motivo, el personal policial comenzó a recorrer los lugares que suele frecuentar la adolescente.