FOTO: Bullrich destacó la detención de hermanos por el caso de fentanilo en un posteo

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, celebró en sus redes sociales las detenciones de los implicados por el fentanilo contaminado y sostuvo que "se acabó la impunidad".

A través de su cuenta de "X", la funcionaria mostró imágenes de los detenidos Damián y Diego Furfaro, hermanos de Ariel, dueño de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., y expuso: "Las hacen, las pagan. Los responsables del lote letal de fentanilo, tras las rejas".

"Los culpables de las muertes por fentanilo contaminado ya no caminan libres. El cabecilla de la banda, a punto de ser detenido", manifestó.

A su vez, remarcó que personal de la Gendarmería Nacional y la Policía de Seguridad Aeroportuaria concretaron el operativo de manera "impecable", debido a que se lograron las detenciones de todos los acusados.

Por el momento falta que el principal responsable apuntado por el juez Ernesto Kreplak se entregue.

"Se acabó la impunidad, ahora deberán responder ante la Justicia, frente a las familias y a toda la sociedad", concluyó.