Batalla campal entre alumnas en Entre Ríos: cuatro docentes heridos

Cuatro docentes terminaron heridos tras una batalla campal entre dos alumnas en una escuela de la provincia de Entre Ríos y, por la magnitud del conflicto, se debió suspender las clases.

El hecho se produjo en un establecimiento educativo, ubicado en la localidad de La Baxada, cuando dos alumnas comenzaron a discutir. Dicha confrontación rápidamente escaló y ambos adolescentes empezaron a pegarse.

Según relató Daniela Casabo, rectora de la institución educativa, en medio de la gresca “ingresaron personas externas a la escuela y es ahí donde se terminó desarrollando la pelea”.

Dicho escenario concluyó con las protagonistas lastimadas y cuatro profesores heridos, que fueron quienes intentaron separar.

“Fue una situación lamentable, una situación de violencia que nunca había ocurrido algo así”, relató Casabo en diálogo con medios locales.

Frente a este escenario, intervino la Policía y se dispuso la suspensión de clases ante la gravedad del hecho.

Al ser consultada sobre la actualidad en las escuelas, la rectora contó: “Hay una violencia en los adolescentes en general. Debemos tratar de dar una respuesta a los jóvenes que no encuentran maneras de relacionarse desde otro lugar”.