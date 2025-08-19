FOTO: Bariloche: el policía imputado por presunto femicidio seguirá detenido con prisión preventiva

El oficial imputado por presunto femicidio en la ciudad rionegrina de San Carlos de Bariloche seguirá detenido con prisión preventiva.

Emerson Marín, separado de la Policía de Río Negro, se encuentra acusado por asesinar de un disparo a Estefanía Civardi durante la madrugada del 30 de julio en un domicilio del barrio Los Radales.

La defensa presentó un pedido para que el ex uniformado obtenga la prisión domiciliaria, con la utilización de una tobillera electrónica, pero el juez de Garantías se opuso a la solicitud al considerar los riesgos procesales.

El fiscal interviniente también rechazó la medida y argumentó “una prisión de tal naturaleza no ofrece garantías suficientes para resguardar la investigación” porque el involucrado podría ejercer una influencia en testigos que deben comparecer.

A su vez, el funcionario judicial remarcó que el hecho es de “gravedad constitucional” porque Marín está señalado por utilizar su arma reglamentaria para perpetrar el crimen.

El representante de los particulares damnificados adhirió al fundamento del fiscal y desestimó la petición de los defensores.

De esta manera, Marín continuará detenido con prisión preventiva durante cuatro meses hasta el 1 de diciembre.