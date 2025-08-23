Balvanera y Constitución: secuestraron 230 dosis de cocaína y marihuana

La Policía de la Ciudad llevó adelante dos operativos en en los barrios de Balvanera y Constitución, que finalizaron con cinco detenidos y el secuestro de más de 230 dosis de cocaína, marihuana, dinero en efectivo y elementos de interés para la causa.

Los procedimientos fueron ordenados por la Justicia tras una investigación de la División Investigaciones Antidrogas Norte, con la intervención de la Unidad Fiscal Especializada en Investigaciones de Delitos Vinculados con Estupefacientes (UFEIDE), a cargo de la Dra. Cecilia Amil Martín.

En el primero de los casos, dos mujeres trans y un hombre, todos de nacionalidad peruana y con antecedentes, fueron detenidos por comercializar estupefacientes utilizando un bar en Balvanera como pantalla para el acopio y distribución.

Los investigadores iniciaron las pesquisas a partir de denuncias de vecinos que señalaron movimientos sospechosos en un local gastronómico de Sánchez de Loria al 600. Allí, además de elaborar comidas típicas de Perú, funcionaba un negocio paralelo vinculado a la venta de drogas.

La investigación determinó que la líder del grupo, una mujer trans de 31 años, salía del local con pequeñas dosis que simulaban ser de consumo personal, mientras se reabastecía en el mismo bar. También quedaron imputados otra mujer trans de 41 años, a cargo del comercio, y su pareja de 31, que trabajaba como bachero.

Todos contaban con antecedentes: el hombre por amenazas y las dos mujeres por causas vinculadas a estupefacientes en distintos años, entre 2015 y 2025.

Con el avance de la pesquisa se estableció que el fraccionamiento de la droga no se realizaba en el bar, sino en un departamento de Honorio Pueyrredón al 1500, en Villa Crespo, donde residían dos de los involucrados y en el que también se hallaron estupefacientes.

El Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N°30, a cargo del Dr. Juan José Cavallari, ordenó los allanamientos tanto en el local como en la vivienda, al tiempo que en ambos procedimientos se incautaron 80 dosis de cocaína (algunas de ellas en los llamados "envoltorios bomba"), marihuana, una pipa con crack, dinero en efectivo y teléfonos celulares.

En paralelo, otra investigación derivó en un allanamiento en un hotel familiar de Constitución, en Salta al 1500, donde se descubrió que el lugar funcionaba como punto de venta de droga pese a tener una clausura vigente desde 2021.

En ese operativo, los oficiales detuvieron al encargado, de 45 años, y a la encargada, de 41, ambos responsables de la comercialización. Allí se incautaron 150 dosis de cocaína en dos “bombas”, un paquete con piedras de cocaína y un teléfono celular.

Del procedimiento participaron también el Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del Ministerio Público Fiscal, la Guardia de Auxilio y la Dirección General de Fiscalización y Control (DGFYC), que labró una nueva clausura por violación de la anterior.

Ambos casos quedaron en manos de la UFEIDE, que continúa las actuaciones judiciales correspondientes por infracción a la Ley de Drogas.