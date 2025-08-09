Avanza al 35% la construcción del Tercer Carril en la autopista Rosario-Santa Fe

El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, se refirió a la obra del Tercer Carril de la autopista Rosario-Santa Fe e informó que ya se completó aproximadamente el 35% de la primera etapa, que comprende más de 16 kilómetros en el tramo inicial entre San Lorenzo y Rosario, una zona clave por su intensa actividad portuaria.

Cabe mencionar que esta intervención implica la construcción de un tercer carril en cada mano, además de la repavimentación y mejora de las banquinas.

El proyecto incluye trabajos complejos como la instalación de nuevas alcantarillas para mejorar el sistema de desagües, lo que obliga a realizar cortes y perforaciones en la autopista. Para minimizar el impacto en el tránsito, se ha desviado el tránsito pesado y se mantiene la circulación con reducción de velocidad.

Con un presupuesto provincial que supera los 51 mil millones de pesos, la obra cuenta con el apoyo de la Bolsa de Comercio de Rosario para su financiamiento. La empresa Pose S.A. está a cargo de los trabajos, que ya completaron la base de asfalto en la mayoría de los sectores. Actualmente, se están aplicando las capas finales de carpeta asfáltica en varios tramos para habilitar completamente los nuevos carriles.

Durante agosto, se concentran los trabajos en el carril descendente entre Beltrán y Granadero Baigorria, además de avanzar en las primeras capas de suelo en el tramo hacia Rosario. Respecto a la infraestructura complementaria, ya se finalizaron cinco de las catorce alcantarillas previstas y se instalaron 10.000 metros de barandas metálicas, un tercio del total a reemplazar.

El ministro Enrico resaltó que el avance sostenido y la coordinación con la Agencia Provincial de Seguridad Vial buscan acelerar los trabajos para cumplir con la meta de concluir esta importante obra vial en 2026.



La finalización del tercer carril permitirá mejorar la circulación, aumentar la seguridad y potenciar la conectividad entre Rosario y las localidades portuarias, beneficiando el comercio y la industria regional.