Autopsia preliminar: de qué murió la pareja del "Negro" Cáceres

Los resultados preliminares de la autopsia al cuerpo de Raquel Candía, la pareja de Fernando “Negro” Cáceres que cayó de un séptimo piso, revelaron que no presenta “signos de defensa previos a la caída”.

La Justicia tiene en estos momentos tres hipótesis del caso: accidente, suicidio o femicidio. Sin embargo, este último estaría casi descartado debido al resultado que arrojó la autopsia y la escena en la que sucedió el hecho.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En la necropsia se detalla que la víctima sufrió “lesiones y fracturas producto de la caída” y que “no tiene lesiones compatibles con agresiones previa a la caída”.

Esto se suma a lo encontrado por las autoridades cuando arribaron al domicilio de Ramos Mejía donde ocurrió la muerte de Candía. Según informaron, el ex futbolista estaba acostado en la cama, lo que demostraría que no estuvo involucrado en el hecho ya que no puede movilizarse sin la ayuda de otra persona, sumado a que estaba lejos del balcón.

Por ahora Cáceres no fue indagado y se encuentra en libertad, aguardando las diligencias procesales que indique la UFI de Homicidios, a cargo de Carlos Arribas.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Mientras avanza la investigación, los familiares de Raquel denuncian que “no se mató”, sino que “la mataron”.

“Mi hermana no se mató, a mi hermana la mataron. Estoy re seguro que ella no se va a matar. Lo que tengo claro es que la mataron”, expresó un familiar en diálogo con los medios.

El hermano de la víctima sostiene que los vecinos “dijeron que hubo violencia, empujones y griterío antes de que se caiga”.