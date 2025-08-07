Aumentó la canasta para celíacos: es un 30% más cara que la básica

FOTO: La canasta para celíacos es más cara. (Foto:La nueva Mañana)

La Defensoría del Pueblo de la Provincia realiza mensualmente un relevamiento sobre el costo de la canasta básica alimentaria y, desde 2014, también mide la canasta apta para celíacos.

Frank Hullar, Secretario de Relaciones Institucionales de la Defensoría, explicó a Cadena 3: "Empezamos a medir la canasta básica alimentaria apta para celíacos debido a las necesidades de la población con intolerancia al gluten, que representa aproximadamente el 1% del total poblacional."

En Argentina uno de cada 167 adultos es celíaco.

La canasta básica para celíacos incluye 49 productos, de los cuales 27 son sin TACC. Hullar detalló: "reemplazamos productos comunes por sus versiones sin TACC, como las galletitas y los fideos."

En términos económicos, una persona con celiaquía requiere 210.100 pesos mensuales para satisfacer sus necesidades nutricionales, en comparación con los 161.200 pesos que demanda una canasta básica normal. Esto implica una brecha del 30%.

El informe también señala que, en promedio, una persona celíaca gasta alrededor de 5.400 pesos diarios, mientras que una persona sin esta condición gasta entre 1.500 y 3.500 pesos.

Por ejemplo, un almuerzo común de fideos con salsa boloñesa cuesta 5.700 pesos, mientras que la versión para celíacos, con fideos de arroz, asciende a 10.200 pesos, lo que representa un aumento del 75%.

Los precios de los productos también muestran diferencias significativas; un paquete de fideos de arroz cuesta 4.800 pesos, mientras que el paquete de fideos comunes se vende a 870 pesos. “Nuestra canasta se basa en productos económicos y básicos que se pueden encontrar en el supermercado”, concluyó Hullar.

