ATE denuncia alarmantes sobreprecios en productos oftalmológicos en PAMI

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) denunció "alarmantes sobreprecios y corrupción" en la obra social PAMI y su secretario general, Rodolfo Aguiar, afirmó que se "quintuplicaron" los precios en la compra de "lentes intraoculares por 80.000 millones de pesos".

Según Aguiar, desde el sindicato, "comprobaron la existencia" de precios elevados y del pago de retornos en la adquisición de lentes intraoculares, que hizo PAMI, como "se puede advertir en la Licitación Pública 12/25", con compras "que alcanzan los $80.730.354.421 de pesos", a firmas como Implantec, MSZ, Centro Óptico Casin, Visión Médica y VSA Alta Complejidad.

“Esto es un escándalo, tienen que ir todos en cana. Los valores son cinco veces más caros que los del mercado. Los lentes que tienen un costo de 35.000 pesos, se pagaron a 150.000 y en algunos casos hasta 230.000 pesos”, señaló Aguiar.

En la misma línea, indicó que los insumos adquiridos "son de menor calidad" y que ya hubo muchos jubilados que denunciaron "haber sufrido afecciones graves", a partir de la utilización de estos productos.

Hasta el mes de julio, los lentes eran comprados por cada profesional médico, sin embargo, desde el 1º de agosto, PAMI modificó el mecanismo de adquisición para solicitar esos productos "de manera directa": "Centralizaron las compras para robar”, añadió el secretario general.

Según Aguiar, "no es casual" que desde la asunción del gobierno del presidente Javier Milei, la gestión de la obra social, destinada mayormente a adultos mayores y personas con discapacidad, "haya eliminado todos los controles y las auditorías". Y agregó: “Acá hay mucho más que un 3% en vueltos".

“El bochorno es mayúsculo, a partir de que en provincias como la mía, Río Negro, los dirigentes libertarios hacen proselitismo a través de la campaña ‘Visión’. Están vinculando su imagen a una política pública oftalmológica corrupta”, concluyó.