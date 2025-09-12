Así sería el nuevo rastrojero: estético y con motor eléctrico

La leyenda del Rastrojero, ese utilitario robusto que marcó la industria automotriz argentina, estaría a punto de resurgir.

El empresario Carlos Ptaschne lideraba un ambicioso proyecto para revivir al mito, pero con una visión futurista: un modelo impulsado por un motor eléctrico japonés.

Con este relanzamiento, el Rastrojero Eléctrico Amperion promete una combinación de la estética clásica y la tecnología más avanzada.

La nueva versión de este vehículo icónico mantendría la esencia del original: un utilitario liviano, simple y duradero, diseñado para el trabajo diario.

Sin lujos innecesarios, su foco está en la eficiencia y la funcionalidad, ofreciendo el confort esencial para una jornada laboral intensa.

Estaría disponible en versiones de doble tracción y tracción trasera, ambas impulsadas por motores eléctricos de origen japonés, que, según Ptaschne, son "fantásticos, no se rompen, son eficaces y muy potentes".

En su diseño se prioriza la estética clásica que lo convirtió en un símbolo nacional, combinada con la tecnología de vanguardia.

La nueva versión promete mantener la robustez y simplicidad que caracterizaron al Rastrojero original, al mismo tiempo que incorpora las bondades de la movilidad eléctrica.

Sus primeras unidades tendrán una capacidad de carga de 650 kg, con planes de alcanzar la tonelada a medida que las baterías de litio avancen.

Con una velocidad máxima de 115 a 120 km/h, busca ofrecer una alternativa de bajo costo operativo y con un rendimiento superior.

El proyecto, impulsado por un grupo de PyMEs de capitales argentinos y con la colaboración de ingenieros y empresas de Europa, busca fabricarse en Rosario, una ciudad elegida por su mano de obra calificada y su potente parque metal-mecánico.