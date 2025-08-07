En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Argentina

En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Rosario

En vivo

Una que sabemos todos

Música

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Asesinan a enfermero en Misiones: los detenidos serán indagados por conflicto previo

Jonathan Martín Ávila, que trabajaba en la Municipalidad de Posadas, fue asesinado a puñaladas.

07/08/2025 | 11:58Redacción Cadena 3

FOTO: Asesinan a enfermero en Misiones: los detenidos serán indagados por conflicto previo

Un enfermero fue asesinado en la provincia de Misiones y los dos sospechosos de estar detrás del crimen, que fueron detenidos, serán indagados este jueves. Los investigadores creen que existía un conflicto previo entre los atacantes y la víctima, posiblemente ligado a la comercialización de estupefacientes.

Jonathan Martín Ávila, enfermero y que trabajaba en la Municipalidad de Posadas, fue asesinado a puñaladas a comienzos de esta semana en medio de una pelea.

Este jueves los detenidos, de 27 y 25 años, serán trasladados al Juzgado de Instrucción N°6 de la Primera Circunscripción Judicial donde el juez Ricardo Balor y el fiscal René Germán los indagará, según destaca el medio Primer Edición.

Caso

El crimen de Ávila, de 45 años, ocurrió el martes por la tarde en el cruce de las calles 154 y 54, en la zona sur de Posadas, cuando mantuvo una discusión con los dos sujetos.

Los vecinos explicaron que primero hubo golpes, pero que en medio de la pelea uno de ellos sacó un cuchillo entre sus piernas y apuñaló a la víctima en el pecho.

Dicho cuchillazo la provocó un shock hipovolémico que le ocasionó la muerte en el acto. Tras el ataque, ambos sujetos se dieron a la fuga.

Sin embargo, ante la rápido reacción de la Policía, los jóvenes fueron detenidos y este jueves se avanzará con sus indagatorias.

La principal hipótesis que manejan las autoridades es que Ávila tenía un conflicto previo con los sospechosos por un presunto reclamo de dinero vinculado a la comercialización de estupefacientes.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió con el enfermero? Un enfermero fue asesinado a puñaladas en Misiones.

¿Quién era la víctima? La víctima fue Jonathan Martín Ávila, un enfermero de 45 años.

¿Qué se investiga? Los investigadores creen que existía un conflicto previo entre la víctima y los atacantes relacionado con drogas.

¿Cuándo fue el crimen? El crimen ocurrió el martes por la tarde en Posadas.

¿Qué pasó tras el ataque? Los atacantes se dieron a la fuga, pero fueron detenidos rápidamente por la Policía.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho