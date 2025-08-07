FOTO: Asesinan a enfermero en Misiones: los detenidos serán indagados por conflicto previo

Un enfermero fue asesinado en la provincia de Misiones y los dos sospechosos de estar detrás del crimen, que fueron detenidos, serán indagados este jueves. Los investigadores creen que existía un conflicto previo entre los atacantes y la víctima, posiblemente ligado a la comercialización de estupefacientes.

Jonathan Martín Ávila, enfermero y que trabajaba en la Municipalidad de Posadas, fue asesinado a puñaladas a comienzos de esta semana en medio de una pelea.

Este jueves los detenidos, de 27 y 25 años, serán trasladados al Juzgado de Instrucción N°6 de la Primera Circunscripción Judicial donde el juez Ricardo Balor y el fiscal René Germán los indagará, según destaca el medio Primer Edición.

Caso

El crimen de Ávila, de 45 años, ocurrió el martes por la tarde en el cruce de las calles 154 y 54, en la zona sur de Posadas, cuando mantuvo una discusión con los dos sujetos.

Los vecinos explicaron que primero hubo golpes, pero que en medio de la pelea uno de ellos sacó un cuchillo entre sus piernas y apuñaló a la víctima en el pecho.

Dicho cuchillazo la provocó un shock hipovolémico que le ocasionó la muerte en el acto. Tras el ataque, ambos sujetos se dieron a la fuga.

Sin embargo, ante la rápido reacción de la Policía, los jóvenes fueron detenidos y este jueves se avanzará con sus indagatorias.

La principal hipótesis que manejan las autoridades es que Ávila tenía un conflicto previo con los sospechosos por un presunto reclamo de dinero vinculado a la comercialización de estupefacientes.

[Fuente: Noticias Argentinas]