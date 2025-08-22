Ariel García Furfaro afronta pena de hasta 25 años de prisión por fentanilo contaminado
El empresario y dueño de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A. está detenido y este viernes será indagado.
22/08/2025 | 09:37Redacción Cadena 3
FOTO: Ariel García Furfaro afronta pena de hasta 25 años de prisión por fentanilo contaminado
Ariel García Furfaro, empresario y dueño de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., afronta una pena de hasta 25 años de prisión por el fentanilo contaminado. Esta acusación también recayó en los otros arrestados, entre ellos directivos, accionistas y directores técnicos.
Este jueves comenzaron las indagatorias por parte del juez Ernesto Kreplak a los detenidos y allí se dispuso, tras un pedido de su defensa de excarcelación, que a Nilda Furfaro se le otorgue la prisión domiciliaria hasta que se debata su solicitud.
A su vez, se confirmó que todos los señalados, junto con Ariel García Furfaro, están imputados por un delito que tiene una pena establecida entre 10 a 25 años de cárcel.
El Artículo 201 bis del Código Penal Argentino, de la Ley 11.179, establece una pena de reclusión o prisión de diez a veinticinco años si como consecuencia del envenenamiento, adulteración o falsificación de aguas potables o sustancias alimenticias o medicinales, resulta la muerte de una persona. Si se producen lesiones gravísimas, la pena es de tres años.
La acusación es grave y el dueño de ambos laboratorios podría ser condenado por segunda vez. La primera sentencia ocurrió en 2002 cuando fue penado a siete años de prisión por el delito de homicidio simple en grado de tentativa de Rafel Lupa Cayo, un empleado de su restaurante al que le rocío alcohol y lo prendió fuego.
Allí se recibió de abogado y tras salir de la cárcel decidió abocarse a la industria farmacéutica y ahora, en su poder, tiene varios laboratorios y droguerías.
Los dos más conocidos son HLB Pharma Group y Ramallo S.A., involucrados con el opioide adulterado. Aun así, también posee el laboratorio Apolo, Alpharma S.A. y Droguería ABC 1 S.A.
Además de esta grave acusación, actualmente también se encuentra procesado por el delito de contrabando agravado a través de HLB Pharma. Según dicha causa, en 2022 importó maquinarias para elaboración de medicamentos desde China y en la Aduana declaró que lo adquirió por cinco millones de dólares, cuando en realidad fueron por 500 mil dólares.
Lectura rápida
¿Quién es Ariel García Furfaro? Es un empresario y dueño de laboratorios implicado en un caso de fentanilo contaminado.
¿Qué pena enfrenta? Hasta 25 años de prisión por la acusación relacionada con fentanilo contaminado.
¿Qué delitos se le imputan? Envenenamiento, adulteración y falsificación de sustancias alimenticias o medicinales.
¿Desde cuándo está detenido? Está detenido y fue indagado por el juez Ernesto Kreplak.
¿Qué antecedentes tiene? Fue condenado en 2002 a siete años de prisión por homicidio simple en grado de tentativa.
[Fuente: Noticias Argentinas]