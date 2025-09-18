En vivo

Sociedad

Apareció una mujer que estaba desaparecida en Córdoba: detuvieron a su pareja

Estaba en una vivienda de Bº Ciudad Evita junto a su pareja, quien tenía una orden de restricción vigente.   

18/09/2025 | 16:19Redacción Cadena 3

FOTO: Una mujer desaparecida se presenta en comisaría

Una mujer, cuya desaparición había sido denunciada por su madre en el barrio Héroes de Malvinas de la ciudad de Córdoba, fue localizada tras presentarse voluntariamente en una comisaría local.

Su declaración permitió a la Policía dar con su paradero y desencadenar un operativo en el domicilio donde se encontraba, ubicado en la manzana 23 del barrio Ciudad Evita.

Al llegar al lugar, los efectivos constataron que la mujer estaba acompañada por su pareja, un hombre sobre quien pesaba una orden judicial de restricción de acercamiento.

El individuo fue aprehendido de inmediato en la vivienda por violar esta medida judicial y trasladado a una dependencia policial, donde quedó a disposición del magistrado interviniente.

Las autoridades no brindaron detalles sobre la identidad de la mujer ni del detenido, ni sobre los motivos específicos de la orden de restricción.

El caso sigue bajo investigación para determinar las circunstancias que rodearon la desaparición denunciada y la presencia del hombre en el domicilio, en incumplimiento de la disposición judicial.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió con la mujer desaparecida? La mujer fue localizada tras presentarse voluntariamente en una comisaría.

¿Quién denunció su desaparición? Su madre fue quien denunció la desaparición en el barrio Héroes de Malvinas.

¿Dónde fue encontrada la mujer? Fue encontrada en un domicilio ubicado en el barrio Ciudad Evita.

¿Cómo fue aprehendido el hombre? El hombre fue aprehendido por violar una orden judicial de restricción de acercamiento.

¿Por qué sigue la investigación? La investigación busca determinar las circunstancias de la desaparición y la presencia del hombre en el domicilio.

