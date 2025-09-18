Apareció una mujer que estaba desaparecida en Córdoba: detuvieron a su pareja

Una mujer, cuya desaparición había sido denunciada por su madre en el barrio Héroes de Malvinas de la ciudad de Córdoba, fue localizada tras presentarse voluntariamente en una comisaría local.

Su declaración permitió a la Policía dar con su paradero y desencadenar un operativo en el domicilio donde se encontraba, ubicado en la manzana 23 del barrio Ciudad Evita.

Al llegar al lugar, los efectivos constataron que la mujer estaba acompañada por su pareja, un hombre sobre quien pesaba una orden judicial de restricción de acercamiento.

El individuo fue aprehendido de inmediato en la vivienda por violar esta medida judicial y trasladado a una dependencia policial, donde quedó a disposición del magistrado interviniente.

Las autoridades no brindaron detalles sobre la identidad de la mujer ni del detenido, ni sobre los motivos específicos de la orden de restricción.

El caso sigue bajo investigación para determinar las circunstancias que rodearon la desaparición denunciada y la presencia del hombre en el domicilio, en incumplimiento de la disposición judicial.