FOTO: Antes del Día del Niño, secuestran más 600 juguetes apócrifos en Once

Más de 600 juguetes apócrifos fueron secuestrados en la zona del barrio porteño de Once tras varios procedimientos que se realizaron en la previa del Día del Niño, el cual se celebra el próximo domingo 17 de agosto.

En las últimas horas se concretaron diversos operativos en simultáneo en locales situados en la avenida Rivadavia al 3200, Sarmiento al 2300 y Azcuénaga al 300 tras una investigación por venta ilegal llevada adelante por la Fiscalía PCyF 35 Especializada en Investigaciones Complejas, a cargo de Celsa Ramírez.

Desde el Ministerio Público Fiscal porteño destacaron que, a partir de los allanamientos, se incautaron más de 600 juguetes apócrifos, potencialmente nocivos para la salud, por un valor estimado superior a los $10 millones.

Las autoridades destacaron que entre los juguetes se hallaron 18 cajas de rompecabezas plásticos, 210 muñecos genéricos y 358 muñecos en cajas con la inscripción Funko. Todos sin los controles químicos correspondientes para la venta legal, según supo la agencia Noticias Argentinas.

Las inspecciones fueron coordinadas por la Fiscalía 35, el Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad y la División Investigaciones Especiales de la Policía de la Ciudad.

Además, participaron la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), la Agencia Gubernamental de Control (AGC), la Dirección General de Protección de Trabajo (DGPT) y la Dirección General de Fiscalización y Control (DGFYC).