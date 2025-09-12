En vivo

Sociedad

ANMAT retiró del mercado aceites de oliva con irregularidades en su rotulado

Las autoridades bromatológicas provinciales confirmaron que ambos productos son ilegales, presentan etiquetas engañosas.

12/09/2025 | 13:03Redacción Cadena 3

FOTO: ANMAT retiró del mercado aceites de oliva con irregularidades en su rotulado

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) retiró del mercado dos marcas de aceite de oliva tras detectar irregularidades en el rotulado y ausencia de registros habilitantes.

La resolución, publicada en el Boletín Oficial, prohibió la comercialización del aceite “Campos de Arauco - Oliva”, presentado como extra virgen en envases de 500 ml, porque el número de registro de la etiqueta estaba vencido y pertenecía a otra empresa.

La investigación también comprobó que el establecimiento mencionado en el envase, ubicado en Pomán, Catamarca, no tenía relación con la producción y que los datos impresos eran falsos.

Asimismo, la Anmat prohibió el aceite “Arauco - Artesanal de La Rioja”, ya que los registros sanitarios declarados en el empaque no existían en las bases oficiales de control alimentario.

Las autoridades bromatológicas provinciales confirmaron que ambos productos son ilegales, presentan etiquetas engañosas y no garantizan condiciones seguras para los consumidores.

¿Qué productos fueron retirados? La ANMAT retiró dos marcas de aceite de oliva por irregularidades en el rotulado.

¿Quién realizó la prohibición? La prohibición fue realizada por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).

¿Cuándo se publicaron las resoluciones? Las resoluciones fueron publicadas en el Boletín Oficial recientemente.

¿Dónde se produjeron las irregularidades? Las irregularidades se detectaron en aceites de oliva de marcas que afirmaban tener vínculos falsos con empresas y lugares de producción.

¿Por qué son ilegales estos productos? Son considerados ilegales por presentar etiquetas engañosas y carecer de registros habilitantes.

[Fuente: Noticias Argentinas]

