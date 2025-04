Allanamientos por extorsión vinculada a Los Monos y Newell's: cuatro detenidos

La Policía Federal Argentina realizó este lunes una serie de allanamientos en la ciudad de Rosario, en el marco de una causa por extorsión y amenazas con conexiones al narcotráfico. Las diligencias fueron ordenadas por la jueza penal Lorena Aronne y estuvieron orientadas a desarticular un grupo delictivo vinculado a la banda narco "Los Monos".

La investigación fue impulsada por la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales Rosario de la PFA, en coordinación con las fiscalías de Microtráfico y Criminalidad Organizada del Ministerio Público de la Acusación, en particular por el fiscal Luis Schiappa Pietra.

A partir de escuchas telefónicas autorizadas en el marco de una causa por venta de drogas, los investigadores detectaron amenazas dirigidas a Antonio Sebastián Mauro, integrante de la barra brava de Newell’s Old Boys y actualmente prófugo por una causa de asociación ilícita.

Según se reconstruyó, las amenazas habrían sido realizadas el 6 de abril pasado. Le exigían a la víctima el pago de 20 millones de pesos bajo intimidaciones que hacían referencia al crimen de Gustavo “Guli” Bovio, asesinado días antes en barrio Tablada.

El número desde donde se realizaron los llamados fue vinculado a Nahuel Iván C., residente del barrio Las Flores, y con presuntos lazos con integrantes de la familia Cantero.

Durante el procedimiento, fueron detenidos Nahuel C. y su pareja Daiana Ailen S., imputados por extorsión simple en grado de tentativa. También fueron arrestados el hermano del principal sospechoso, Luis Carlos C., y su pareja Alejandra Débora C., quienes tendrían algún grado de participación en los hechos.

Además de las detenciones, se secuestraron teléfonos celulares y otros elementos de interés para la causa. La Policía Federal destacó que las acciones se enmarcan en el “Plan Bandera”, dispuesto por el Ministerio de Seguridad de la Nación para combatir el narcotráfico y los delitos complejos en Rosario.