Alberto Fernández habló de "periodistas corruptos" y abuso de libertad de prensa

En la previa del Día del Periodista, el presidente Alberto Fernández afirmó este martes que "hay un abuso desmedido de la libertad de prensa" y denunció la existencia de "periodistas corruptos" que "reciben plata para decir lo que dicen".

"Siempre digo que en toda la democracia no hubo la libertad de prensa que existe hoy en Argentina. Hasta hay un abuso desmedido de la libertad de prensa, se miente, se difama, se injuria, pero nosotros no reaccionamos", enfatizó Fernández en el marco de la presentación de Mesa Nacional de Integridad y Transparencia.

Durante el acto que se realizó en Casa Rosada, el jefe de Estado apuntó: "Confiamos en que la ciudadanía descubra quien es el difamador, el mentiroso, quien es el periodista corrupto que recibe plata para decir lo que dice".

En ese marco, el mandatario planteó la posibilidad de que "alguna vez esos periodistas muestren sus bienes" para que "expliquen cómo siendo locutores de esos programas tienen semejantes departamentos".

"Tengo la tranquilidad de nunca perseguir a un periodista, nunca llamé a un diario para decir bajen una nota o pongan una nota, nunca. Así me va, pero me voy a descansar en paz", destacó Fernández.

Además, el Presidente le pidió a los auditores presentes que supervisen las conductas en los organismo del Estado y que, de detectar alguna irregularidad, las denuncien en la Sindicatura General de la Nación (Sigen) y la Oficina Anticorrupción para que "los que se sientan tentados a corromperse se vean impedidos a hacerlo".

"Si ven algo indebido, necesitamos que lo digan. No sean cómplices de los que delinquen. No hagan silencio. No van a poder descansar en paz antes de morirse", sentenció.