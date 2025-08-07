FOTO: Agravaron la acusación de un joven por atentados narcoterroristas en Rosario

Un joven de 20 años fue imputado este jueves por un nuevo hecho de violencia en Rosario, en el marco de una serie de atentados atribuidos al narcoterrorismo. Este mismo joven ya estaba acusado de haber instigado el ataque incendiario a un colectivo en enero pasado, pero ahora el fiscal Pablo Socca lo señaló como autor de una balacera previa contra una estación de servicio.

Según la investigación a la que accedió Rosario3, el hombre disparó siete veces contra el frente vidriado de una estación de servicio ubicada en 27 de Febrero y José María Rosa (colectora de Circunvalación), alrededor de las 22.30 del 5 de enero. En ese momento, se encontraban en el lugar un playero y el encargado, quienes resultaron ilesos.

El fiscal Socca sostuvo ante la jueza Lorena Aronne que este ataque, junto con la quema del colectivo de la línea 143 durante la madrugada del 6 de enero, formaron parte de una serie de atentados intimidatorios vinculados con el endurecimiento en las condiciones de detención de presos en las cárceles provinciales.

La nueva acusación surgió a partir del peritaje al teléfono celular del joven, donde se recuperaron mensajes de voz eliminados. En uno de ellos, el joven afirmaba que por atacar una estación de servicio se pagaban 150 mil pesos: “Un par de corchazos y una notita”.

En otro audio, también recuperado del dispositivo, lanzó una amenaza directa: “Rosario esta noche se va a prender fuego y mañana cuando salgan todas las noticias nos van a tener que pagar todo”, expresó, en un mensaje dirigido a un interlocutor aún no identificado.

El joven también se quejaba de las condiciones en las visitas carcelarias de sus allegados y pedía represalias: “Hay que tirar un par de notas, hermano, porque están verdugueando las visitas en cana”.

Horas después de la balacera, Ayala habría coordinado el ataque al colectivo de la línea 143, ocurrido en Rondeau al 300 a las 3.20 del 6 de enero. En ese hecho, los atacantes arrojaron una bomba molotov y dejaron un mensaje dirigido al ministro de Seguridad Pablo Cococcioni.

Por ese atentado fueron detenidas tres personas, entre ellas Agustín Federico Hoyo, de 19 años, a quien también le agravaron los cargos y la calificación legal pasó de “incendio” a “intimidación pública agravada”.