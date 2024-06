Sacó un turno para la Revisión Técnica Obligatoria y quisieron estafarlo

Un oyente de Cadena 3 denunció un intento de estafa vinculado a la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) en Santa Fe. Según su testimonio, tras solicitar un turno para la RTO a través de una página oficial, recibió un mensaje por WhatsApp que le ofrecía un descuento del 30% si pagaba por transferencia previa.

"Me entra un WhatsApp diciendo, con un loguito de RTO, diciendo que lo que tenía que abonar eran 35 mil pesos. Y que si se pagaba por transferencia previa, me hacían un descuento del 30%, quedándome en 24.500 pesos", explicó Javier. Al notar algo sospechoso en la oferta, decidió no realizar ninguna transacción.

El hombre comentó el incidente al personal del control vehicular durante su cita programada. "Obviamente sorprendido, porque no hay ningún descuento de nada. Evidentemente que han hackeado los turneros", afirmó.

La empresa confirmó a Cadena 3 que no están ofreciendo ningún tipo de descuentos ni se comunican con los clientes vía WhatsApp para tal fin. Han presentado una denuncia ante el Ministerio Público de la Acusación para investigar el caso y averiguar si su sistema online ha sido comprometido.

Según la empresa y Javier, los estafadores podrían estar aprovechando la información obtenida al hackear el sistema para engañar a los clientes que solicitan turnos para las revisiones técnicas vehiculares.

El número desde el que se comunica el supuesto descuento comienza con 351, correspondiente a Córdoba Capital.





Informe de Matías Arrieta.