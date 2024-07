Quinteros, sobre el policía acusado de abuso sexual: "No encubrimos a nadie"

El ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, mantuvo un diálogo con la prensa este miércoles por la mañana luego de visitar al oficial que fue arrastrado 80 metros por un conductor en el capó de un auto para evitar un control de la Policía Caminera. El caso ocurrió el martes por la tarde, en el anillo interno de Av. Circunvalación, en Córdoba.

En ese encuentro con la prensa, el Ministro expresó su preocupación respecto al caso del policía acusado e imputado por abuso sexual en la capital provincial. La Fiscalía de Instrucción de Delitos contra la Integridad Sexual de Segundo Turno, a cargo de Juan Ávila Echenique, ordenó la detención de un sargento ayudante de la Policía imputado por el delito de abuso sexual agravado, por el uso de arma de fuego y la condición de funcionario público.

El hecho se habría producido en su ámbito laboral. El funcionario cumplía funciones en la ciudad de Córdoba. El incidente tuvo lugar recientemente en el CAP 2. Una mujer que realiza tareas de limpieza en la comisaría denunció a un oficial policial por abuso sexual, según señaló el Ministerio Público Fiscal.

En ese contexto, Quinteros dijo que ya está trabajando un fiscal y advirtió que cualquier policía que se desvíe de su deber será sancionado. "Por supuesto que el caso nos preocupa. Del hecho no voy a hacer referencia porque está investigando un fiscal y una vez que interviene el fiscal y conociendo de qué se trata la cuestión, me parece que nosotros no podemos entorpecer la investigación dando datos que me parece que tienen que surgir de la causa".

Y añadió: "Nos preocupa cualquier accionario policial que esté contra la ley, ni bien nosotros tomamos conocimiento de estas circunstancias, inmediatamente el Tribunal de Conducta de la Policía, la Dirección General, pasa los antecedentes del órgano de control de las fuerzas e inmediatamente se lo pasa a pasivo o licencia. Nosotros no encubrimos absolutamente a nadie. Vamos a conocer absolutamente todos los hechos. Todo policía que se desvía, aunque sea medio centímetro del deber que tiene que cumplir, va a ser sancionado".

• El sangriento tiroteo en barrio Maldonado

Quinteros dijo que la principal hipótesis en el caso del tiroteo en el barrio Maldonado es que se trata de un asunto relacionado con el narcotráfico. "Es un caso que probablemente está relacionado a un tema de drogas".

También destacó la preocupación por la cantidad de armas ilegales en las calles y afirmó estar "conforme con la acción" de la Policía.

"Fue llamativo por la cantidad de balas que recibió. (La persona que murió) Entró con nueve balas al Hospital de Urgencias. Luego lo dejaron en la puerta del centro de salud. La Policía pudo interceptar rápido al automóvil que lo había llevado, que era donde tenían a las personas. Luego llegó otra persona más con heridas referidas al mismo hecho en barrio Maldonado. Son barrios muy complicados que tenemos en la ciudad de Córdoba, en la que estamos reforzando la seguridad, en la que tenemos más presencia policial".

"Es un caso que probablemente está relacionado a un tema de drogas, no lo sabemos a ciencia cierta. El problema que nosotros tenemos y al que estamos atendiendo es el tema del narcotráfico y la droga. Otro problema es la cantidad de armas ilegales que hay en las calles de Córdoba", agregó el ministro de Seguridad de Córdoba.

En ese sentido, insistió en destacar el accionar de la Policía. "Estoy conforme con el accionario de mi policía. Nuestra policía de Córdoba está absolutamente en calle. La orden que ha dado el jefe y que tenemos desde el 10 de diciembre, instruida por el gobernador Martín Llaryora, es estar absolutamente en calle. Todo personal de seguridad que esté en condición de estar en calle está en calle haciendo procedimientos", aseguró.

• El violento robo en barrio Los Químicos

Sobre el asalto violento del lunes por la noche en barrio los Químicos, donde un hombre fue apuñalado a manos de delincuentes que quería sustraer su mochila mientras volvía del trabajo, Quinteros dijo se comprometió a investigar el caso hasta las últimas consecuencias.

"Si Dios quiere, esperamos rápidamente resolver el caso. Ayer (por el martes) estuve con el papá de Germán, a quien que le expresé que nos hubiese gustado llegar antes del hecho y que no se produzca. Estamos todos los días juntos viendo estas situaciones. La presencia de la droga está haciendo estrago en nuestra sociedad", sostuvo en diálogo con la prensa.

Quinteros dijo que "estos pibes salen a robar drogados" y recordó el caso del remisero asesinado en Río Cuarto. "Nosotros tuvimos un caso en el que mataron a un remisero para robarle un celular. Eran todos menores de 14 y 15 años que robaron para comprar droga. En la gran mayoría de los casos, los ladrones están bajo los efectos de algún estupefaciente. Si no, no se explica un hecho como ese por robar una mochila", concluyó el funcionario.

Informe de Federico Borello.