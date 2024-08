Un nuevo reclamo de automovilistas en Córdoba ha puesto en el centro de la polémica el sistema de estacionamiento alrededor del sanatorio Allende, especialmente en la calle Blas Pascal. Una oyente compartió su experiencia, donde tras recibir indicaciones de los cuidadores de estacionamiento, conocidos como "naranjitas", terminó con una multa de 110 mil pesos por estacionar en un lugar no permitido.

La automovilista relató: "Los mismos naranjitas me dijeron, ponga el auto aquí... me pusieron una multa de 110 mil pesos. En qué momento se ame un naranjita me indicó, no hay ningún cartel indicativo". Este testimonio refleja un problema recurrente en la zona, donde los automovilistas se ven atrapados entre las instrucciones de los cuidadores y la normativa municipal.

Polémica en Córdoba: multas a conductores tras seguir indicaciones de naranjitas

Fernando Barrionuevo, periodista de Cadena 3, recorrió el área y constató que la calle Blas Pascal estaba repleta de vehículos estacionados en ambas manos, a pesar de ser una calle de único sentido. Al conversar con uno de los naranjitas, este explicó que "en 45 no se puede poner más" y que "si se suben a la vereda, sí hay multa". Sin embargo, también afirmó que "mientras estén en fila, ya sea mano derecha o mano izquierda, no hay multa".

Los inspectores de tránsito, que también se encontraban en la zona, señalaron que su trabajo es responder a las quejas de los vecinos, quienes a menudo se ven afectados por la obstrucción de las calles. Los automovilistas entrevistados expresaron su frustración ante la dificultad para encontrar estacionamiento y la posibilidad de recibir multas. Uno de ellos comentó: "Te la pasas dando vueltas y vueltas y vueltas y no se consigue".

La situación suscitó un debate sobre la responsabilidad de los naranjitas y la claridad de las normas de estacionamiento. Algunos opinan que la municipalidad debería regular más estrictamente la actividad de los cuidadores, ya que muchos automovilistas se ven forzados a seguir sus indicaciones, lo que puede resultar en sanciones inesperadas.

En este contexto, es fundamental que los conductores conozcan las normativas vigentes y se mantengan informados sobre las regulaciones de estacionamiento, especialmente en áreas críticas como las cercanías de hospitales. Sin embargo, la existencia de cuidadores que parecen tener autoridad para dirigir el estacionamiento añade un nivel de confusión que complica aún más la situación.

Informe de Fernando Barrionuevo.