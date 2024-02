Para Carli Jiménez, se puede hacer el show de la Mona y el clásico el mismo día

En los últimos días se armó un revuelo debido a la coincidencia del horario de este sábado del show de La Mona Jiménez en el Mario Alberto Kempes, y el clásico cordobés entre Belgrano y Talleres, en el Estadio Gigante de Alberdi, ambos espectáculos a las 22 horas.

Tras un ida y vuelta entre la Provincia y AFA, donde el ministro de Seguridad Juan Pablo Quinteros manifestó que no es conveniente que el partido se juegue el sábado a las 22 para resguardar la seguridad de los cordobeses, el productor de Universo Jiménez e hijo de La Mona, Carli, habló de la situación en Cadena 3.

En ese marco, sostuvo que se pueden hacer ambos espectáculos el mismo día en el mismo horario y descartó cambiar el horario del show musical.

"No debería haber problemas. AFA estuvo analizando otras opciones pero la televisación no lo permitió, así que creo que ya no se mueve nada", expresó el productor.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Además, lamentó que se haga de la situación "una película donde él es el villano". Y agregó: "No hay una organización maligna detrás de esto. Nosotros tenemos nuestro espectáculo con muchísima gente en el Kempes y está todo habilitado hace tiempo y todo vendido desde enero".

A su vez, aseguró que La Mona "es el menor inconveniente de todo esto", respecto a la hora en la que debe tocar, pero comentó que "lo que pasa es que el evento tiene muchas otras connotaciones en cuanto a medidas de seguridad, estructura, movilidad, gente que viene de otros lugares y ya tienen contratado alojamiento, pasajes, etc.".

Así, lo que lamentó Carli es la gente a la que le gustaría asistir a ambos eventos. Y amplió: "Pero es como si en Buenos Aires tocara Coldplay y juega Boca el mismo día y, bueno, todo no se puede".

Por último, pidió no asistir con camisetas de fútbol al show de La Mona, debido a la tensión que puede generar el resultado del clásico.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Entrevista de "Siempre Juntos".