Dyango vuelve a Córdoba para celebrar sus 40 años de trayectoria

Dyango celebra sus 40 años de trayectoria en la música y prepara un gran show en la ciudad de Córdoba. El músico español más romántico regresa al Quality el domingo 7 de abril para cantar con su público todos los éxitos en estas cuatro décadas.

A lo largo de su carrera, el artista obtuvo 55 discos de oro y 40 de platino, que le han sido concedidos tanto en España como en numerosos países latinoamericanos y en los Estados Unidos.

También ha sido nominado en diversas ocasiones para los Grammy Latinos, obteniendo finalmente en el 2018 el Grammy a la Excelencia Musical por toda una trayectoria artística.

En diálogo con Cadena 3, Dyango expresó que seguirá con la música "hasta que Dios le permita" y que Córdoba es una ciudad maravillosa.

"Sigo hasta que Dios quiera, sinceramente no sabría hacer otra cosa si no es la música. Estoy muy contento y he pasado una vida maravillosa", remarcó.

"Córdoba es una ciudad maravillosa. Todo lo que resulta de ahí es muy especial y lo he sabido valorar", añadió.

Valor de las entradas

• Rojo $50.000 + $6500*

• Naranja $45.000 + $5850*

• Amarillo $40.000 + $5200*

• Verde $35.000 + $4550*

• Celeste $30.000 + $3900*

• Azul $25.000 + $3250*

• Gris $20.000 + $2600*

*Costo de servicio.

Se pueden adquirir haciendo clic aquí.

Entrevista de "Viva la Radio".