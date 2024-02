Cruces entre el Gobierno de Córdoba y AFA por el horario de Belgrano y Talleres

El ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, hizo referencia al día y horario del partido que disputarán Talleres y Belgrano, previsto por ahora para este sábado a las 22 horas, y cuestionó a la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) y los dueños de los derechos de televisación por "no importarles la seguridad de los cordobeses".

"Entre los intereses de los dueños de la televisación de los partidos de fútbol y los intereses de los ciudadanos de Córdoba, no tengan ninguna duda que voy a estar del lado de los intereses de los cordobeses. Cuándo se juega el partido, no es problema mío. Será un problema de los clubes o de otro. Como ministro de Seguridad, tengo que decir que jugar el clásico a las 22 horas un sábado es inapropiado desde el punto de vista de la seguridad", dijo el Ministro a Cadena 3.

Quinteros hizo referencia al clásico cordobés durante un acto con el intendente de Río Cuarto, Juan Manuel Llamosas, en el marco de lanzamiento de fuerzas de seguridad en la sede del Centro Cívico del Bicentenario.

En su opinión, el Ministro indicó que es inconveniente la idea de jugar un clásico a las 22 horas y que termine pasada la medianoche, luego de los antecedentes registrados en Villa El Nailon.

Y advirtió: "Si la AFA sigue en esta postura, nosotros tendremos que juntarnos en el transcurso de este martes o el miércoles a la mañana para tomar una definición. Lamento que la Asociación del Fútbol Argentino, guiada por los intereses de la televisión, no le importe la seguridad de los cordobeses".

Consultado respecto a la fecha en que debería jugarse el partido entre Belgrano y Talleres, Quinteros dijo que debe disputarse "en cualquier horario en el que estemos 100% dispuestos a garantizar la seguridad".

"Debemos garantizar la seguridad no solo de quienes van a la cancha, sino de los demás ciudadanos de Córdoba capital. Yo no puedo hablarles a los representantes de la AFA por los medios, que tomen un teléfono y se comuniquen conmigo".

La respuesta de AFA

Miguel Angel "Chiqui" Rubio, prensa de la Liga Profesional afirmó que dieron la fecha del clásico el 7 de febrero "cuando publicamos las fechas 7, 8, 9, 10 y 11 y nos dijeron que estaba todo okey".

No obstante, explicó que "seis o siete días después, la seguridad le avisa a Belgrano que no puede brindar servicio porque tienen un recital de “La Mona” Jiménez en el Kempes el mismo sábado, entonces no pueden dividirse en dos".

"Le dijimos a Belgrano que tiene que buscar otra sede porque la seguridad no se siente capacitada para cubrir el servicio del partido de Belgrano y el servicio del recital de la "Mona" Jiménez que es privado y es en el Kempes, que está bastante lejos de Alberdi", cerró.

Informe de Víctor Rapetti.