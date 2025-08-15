Murieron dos hombres al chocar su camioneta contra un árbol en Mendoza

FOTO: Dos muertos dejó el choque de una camioneta contra un árbol en Mendoza.

Un devastador accidente vial en la provincia de Mendoza se cobró la vida de dos hombres en las últimas horas.

El siniestro ocurrió en la Ruta 142, a la altura de la calle Rodríguez, cuando la camioneta en la que viajaban se estrelló violentamente contra un árbol, sin la intervención de otros vehículos, según confirmaron fuentes policiales.

Detalles del accidente

De acuerdo con la reconstrucción preliminar de los hechos, el conductor perdió el control del vehículo por causas que aún están bajo investigación.

El impacto fue de tal magnitud que los ocupantes quedaron atrapados entre los restos de la camioneta, requiriendo la intervención del Cuerpo de Bomberos para extraer los cuerpos.

Lamentablemente, ambos hombres fueron declarados fallecidos en el lugar debido a la gravedad de las heridas.