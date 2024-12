Mendoza: sobreseyeron a los rugbiers franceses investigados por presunto abuso

La jueza Eleonora Arenas ha resuelto el sobreseimiento de los rugbiers franceses acusados de abuso sexual por una mujer de 39 años.

El encuentro ocurrió en julio, durante la gira del plantel de la Selección Europea en Argentina, donde se enfrentaron a los Pumas en el estadio Malvinas Argentinas.

Oscar Jégou y Hugo Auradou , ambos de 21 años, se encuentran actualmente en Europa y han quedado desvinculados de la causa. La decisión judicial se fundamenta en que establece que los hechos denunciados no constituyen una figura penal. "El hecho no encuadra una figura penal y, por eso, lo investigado no constituye ningún delito", señaló la jueza.

El sobreseimiento se produce en medio de un contexto en el que la denunciante ha generado controversia al señalar a los acusados.

Se cierra así un capítulo en el caso que atrajo la atención mediática y pública en Argentina, dejando a los acusados sin cargos en su contra.

Informe de Facundo Dimaría.