Lluvia negra: recomendaciones para protegerse

El meteorólogo del Aeropuerto Córdoba, Marcelo Madelón, advirtió sobre la posibilidad de lluvia negra en algunas regiones de Argentina, tras alertas emitidas por el Servicio Meteorológico Brasileño.

Este fenómeno ha despertado preocupación, especialmente por los incendios forestales en las selvas y bosques tropicales del vecino país, que han liberado grandes cantidades de contaminantes en la atmósfera.

¿Qué es la lluvia negra?

El fenómeno ocurre cuando las gotas de lluvia se mezclan con partículas contaminantes suspendidas en el aire, como cenizas, zinc u otros compuestos químicos. Estas partículas pueden provenir de diversas fuentes, como incendios forestales, erupciones volcánicas o actividades industriales. Cuanto mayor es la concentración de contaminantes, mayor es la peligrosidad de esta precipitación.

"En Argentina, no se espera que el fenómeno sea tan intenso como en otras regiones, ya que no tenemos altos niveles de contaminación en la atmósfera", indicó a Cadena 3 Madelón. Sin embargo, algunas zonas pueden experimentar una lluvia con cierta cantidad de partículas contaminantes debido a los incendios, agregó. Misiones y Corrientes serían las provincias más propensas a recibir lluvia negra por su proximidad a las áreas afectadas en Brasil, aunque no se descarta que otras zonas del centro del país también se vean afectadas.

Recomendaciones ante la alerta por lluvia negra y humo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido recomendaciones para las personas que podrían verse afectadas por la lluvia negra o por el humo asociado a los incendios:

-Evitar actividades al aire libre: la exposición prolongada al aire contaminado puede afectar el sistema respiratorio y la piel.

-Proteger las vías respiratorias y oculares: utilizar mascarillas y gafas si es necesario para reducir la exposición a las partículas.

Tener precaución al conducir: en caso de baja visibilidad por humo, conducir despacio, mantener la distancia y utilizar las luces bajas.

Mantenerse informado: consultar con las autoridades meteorológicas para recibir actualizaciones y recomendaciones sobre la situación.