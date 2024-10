La UTA decidió no adherir al paro de transporte convocado para el miércoles

FOTO: Por ahora, no habrá paro de transporte a nivel nacional. (Foto: archivo)

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) decidió este viernes que no adherirá al paro convocado por los gremios que integran la Mesa Nacional del Transporte para el próximo miércoles 30 de octubre, en rechazo a las políticas del Gobierno.

Previamente, el jefe de ese gremio, Roberto Fernández, dijo que "En ningún momento dijimos que no nos íbamos a sumar a la medida de fuerza. No dijimos ni que sí ni que no".

Hasta ahora, el dirigente gremial no marcó su posición porque estaban en medio de "una conciliación obligatoria". Pese a que UTA no adherirá a la medida de fuerza, desde el gremio aclararon que la decisión podría cambiar en el transcurso de los días, según pudo saber Cadena 3.

"Estamos con problemas nuestros, con una conciliación obligatoria. En la reunión vamos a conversar con los muchachos y nos vamos a adherir si los compañeros quieren. Primero están los nuestros", manifestó el jefe de la UTA.

El gremio de colectiveros que comanda Fernández está en medio de una conciliación obligatoria que vence el próximo 28 de octubre, y luego de esa fecha los choferes podrían sumarse al paro de transporte.

En tanto, el triunviro de la CGT, Pablo Moyano y el secretario general de Camioneros, Hugo Moyano, encabezaron el martes último una reunión de sindicatos del transporte en la que se ratificó el paro anunciado para el miércoles de la semana próxima, y que afectará a camiones, trenes, subtes, aviones y barcos.

El paro es contra "el ajuste impulsado por el gobierno de Javier Milei, el aumento de los boletos tras la quita de subsidios, el intento de privatización de Aerolíneas Argentinas, el ataque a los jubilados y en rechazo al aumento de la pobreza".

