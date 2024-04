Juan Ingaramo presenta su disco con una fiesta en Quality: "Acá juego de local"

FOTO: Juan Ingaramo presenta "Welcome to Córdoba City" en Quality: "Acá juego de local"

Juan Ingaramo hará su debut en Quality Espacio para presentar su último álbum "Welcome to Córdoba City". El músico cordobés, reconocido por su estilo único y su arraigada identidad, llevará al escenario las melodías y ritmos que rinden homenaje a su ciudad natal.

El evento, programado para el sábado 25 de mayo, promete ser una celebración de la cultura cordobesa, con un repertorio que recorre las calles y paisajes de la emblemática ciudad. Además, Juan Ingaramo contará con la compañía de destacados artistas locales, como "La Pepa" Brizuela, Jean Carlos y Ulises Bueno, quienes participan en su álbum como invitados especiales.

"Ha sido un verano muy lindo pese a lo difícil que está. Tuvo muy buena aceptación el disco, sobre todo en Córdoba por supuesto", contó el cantante e Cadena 3.

"Welcome to Córdoba City" marca el quinto disco del talentoso cantautor, consolidándolo como uno de los principales exponentes del pop mediterráneo. Con un enfoque que fusiona el cuarteto, el reggaeton, el pop y el bolero, Ingaramo demuestra su versatilidad y su profundo vínculo con sus raíces.

"Córdoba es mi casa, ahí juego de local y tiene una ventaja muy grande porque tiene toda l hinchada pero también tiene la presión extra de ganar", sumó, y confesó que su cábala para sus recitales es usar

Las entradas para el concierto ya están disponibles en ticketek.com.ar y en la boletería de Quality Espacio, ubicada en Cruz Roja 200. Los precios oscilan entre $18.080 (campo de pie) y $22.600 (plateas), ofreciendo opciones para todos los gustos y presupuestos.

Con "Welcome to Córdoba City", Juan Ingaramo no solo celebra su amor por su ciudad natal, sino que también establece un puente entre lo local y lo global, demostrando que la música cordobesa tiene un lugar destacado en la escena nacional e internacional.

Entrevista de Siempre Juntos.