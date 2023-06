J Mena vuelve a los escenarios y presenta "Mala Sangre Tour" en Córdoba

J Mena regresa a los escenarios con un nuevo disco que promete conectar con su público a través de sus verdades y experiencias personales. Después de un período de introspección y personalización de su música, llega con el "Mala Sangre Tour".

"Es un tremendo show que acompaña un disco que yo quiero muchísimo. Trabajo con chicos que laburan con Lali y que llevaron todo a un mundo que yo no estaba preparada, que le dije, 'yo no quería bailar en este show, pensé que iba a estar con la guitarra' y no. Estamos entrenando, haciendo natación, ya no sé qué aeróbico más inventar para que me dé el aire para cantar y bailar", contó risueña en diálogo con Cadena 3.

Reconoció que pasaron muchos años desde "La Cobra" y "La Tonta", entre otros éxitos anteriores, pero asegura que este nuevo espectáculo será "aún mejor".

Más allá del éxito, reconoce que lo importante para ella es conectar con su público: "Se abrió como una red de mujeres que me decían 'loca', 'me pasó', o 'gracias por la canción'. Entonces yo ahí dije, 'OK, yo quiero cantar por eso'. Está todo bien con lo que suena, con el challenge, con el tiktok, etc, pero yo primero tengo que conectar con mis vivencias, para volver a conectar con la gente, porque es la conexión que a mí me interesa desde la música".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La creación de su nuevo disco fue un proceso personal y artesanal. Después de descartar casi por completo un álbum previo, dijo que decidió que la producción musical sería el último paso en el proceso. Esta forma de trabajo le permitió priorizar la autenticidad y encontrar un equilibrio entre su identidad musical y las experiencias que deseaba transmitir.

Estará el 13 de junio en el Teatro Ópera de Buenos Aires, función ya agotada, el 30 de junio en Quality en Córdoba y el 1 de julio en Rosario.

Entrevista de Siempre Juntos.