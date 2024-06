Habló la mamá que dio a luz a cuatrillizos en Córdoba: "Estamos muy agradecidos"

Érika, la mamá oriunda de Chubut que recientemente dio a luz a cuatrillizos en la ciudad de Córdoba, compartió su experiencia en diálogo con Cadena 3, expresó su gratitud al personal médico y habló de la emoción de ver a sus cuatro hijos por primera vez.

"La verdad que sin palabras. Todavía no podemos caer de la emoción. Con mi esposo estamos realmente agradecidos con el establecimiento, porque tuve una cesárea hermosa, con los cirujanos que siempre estuvieron tranquilizándome", dijo Érika.

"Los cirujanos siempre estuvieron tranquilizándome, con los anestesiólogos, los neonatólogos, realmente que nos dieron mucha paz", añadió la mamá.

Los recién nacidos, que llegaron al mundo de manera prematura, se encuentran actualmente con respiradores en la Maternidad Provincial Brigadier General Juan Bautista Bustos, pero muestran signos de mejora constante. Las niñas pesaron entre 1.300 y 1.425 gramos con 30 semanas de gestación, mientras que el niño pesó 1.670 gramos.

"Vino el varón con escolta", bromeó Érika durante la entrevista, quien contó que ya pudo visitar a sus hijos. Laura, Angeline, Victoria y Jonás se suman a las cuatro hijas mayores que tiene la mamá con su pareja. La probabilidad de que nazcan cuatrillizos de manera espontánea es de uno en 700.000 nacimientos, lo que hace de este caso algo verdaderamente excepcional.

"Es una emoción muy grande. Yo ayer estaba hablando con una de las nenas y reconoció mi voz y eso no tiene palabras para una mamá. Que estén sanos ya es lo más importante", reflexionó.

Érika actualmente vive en una casa prestada en Córdoba tras mudarse desde Trelew e hizo un llamado a la solidaridad para ayudar a la familia con las necesidades básicas para sus bebés: "La verdad que estoy acudiendo a la solidaridad de la gente, porque realmente no tenemos nada. Ni cochecito, ni cunas, necesitamos todo".

La mamá contó, además, que recibió algo de ropa para los bebés. "Voy a tener cinco bebés en realidad, porque mi otra bebé de casa tiene dos años y ella también usa pañales. Antes, vino la señora vicegobernadora, Myrian Prunotto, a ofrecerme lo que pudiera estar al alcance, que iba a apelar a nuestro caso", explicó.

Por último, Érika expresó su agradecimiento al personal médico de la Maternidad Provincial. "Una de las doctoras, Alicia, estuvo en todo tiempo y me sigue visitando a pesar que ya tuve los bebés. Me viene a ver dos veces al día a la habitación y eso no tiene nombre. La verdad que es estoy muy agradecida".

Informe de Federico Borello. Entrevista de "Siempre Juntos".