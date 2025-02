Fátima Florez: "Mi corazón y todo mi libido están volcados a mi carrera"

Fátima Flores, la reina del espectáculo en Villa Carlos expresó su felicidad por el cariño recibido en Carlos Paz durante esta temporada.

"Estoy muy feliz realmente por todo el cariño de la gente de todos estos años. Ya son 15 años de estar con mis propios espectáculos y que el público acompañe un año más", destacó.

La actriz también reflexionó sobre la inminente conclusión de la temporada, que finalizará el 2 de marzo y valoró la hospitalidad recibida. "Quedan cuatro semanas. Ha pasado volando (...) uno no extraña a tu casa porque uno acá se siente en su casa", reflexionó.

Fátima Florez en Cadena 3

En cuanto a su rutina, confesó que no tiene secretos específicos, pero sí mantiene hábitos que la ayudan a estar en forma: "El trabajo a mí me hace muy bien. Me obliga a estar, digamos, en forma. Y no me refiero a lo estético, sino a estar fuerte, liviana, ágil y dinámica", explicó.

La artista, que fue galardonada en los Premios Carlos, se siente satisfecha con el éxito de su obra. "La gente sale chocha de la vida", aseguró.

En cuanto a lo personal, aclaró que en este momento su corazón está enfocado en su carrera. "Mi corazón y todo mi libido está volcado en este momento, en mi carrera, en mi profesión, en el teatro", afirmó.