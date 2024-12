Fabiola Yañez acusó a Alberto de ejercer violencia psicológica contra su hijo

En una nueva entrevista exclusiva con el medio español OK Diario, la exprimera dama argentina Fabiola Yañez compartió impactantes detalles sobre su relación con el ex presidente Alberto Fernández y lo acusó de continuar ejerciendo violencia psicológica sobre ella y sobre el hijo que tienen en común.

Según Yañez, su vínculo estuvo marcado por violencia psicológica, manipulación mediática y conflictos legales que aún persisten. Este 26 de diciembre, Fernández debería comparecer ante la justicia para justificar su intención de apartar al juez Julián Ercolini, quien lleva el caso de violencia de género interpuesto por Yañez.

En la entrevista, la exprimera dama se refirió a la manera en la que Fernández se vincula con su hijo Francisco, de dos años y medio. Según el testimonio de Fabiola, el expresidente exige videollamadas excesivamente largas, de hasta 65 minutos, ignorando las capacidades atencionales propias de un niño de esa edad.

"Lo que está sucediendo es que estoy recibiendo de su parte el mismo tipo de hostigamiento que sufría antes, pero ahora relacionado con Francisco. Constantemente envía mensajes diciendo: ‘¿Por qué no pusieron a Francisco?’ o ‘Francisco no habló bien conmigo’. Llega a escribir los mismos mensajes hasta dos veces al día. Todo esto me hace revivir el maltrato que yo sufría antes. Está ejerciendo nuevamente violencia psicológica. Gracias a Dios mi hijo es demasiado pequeño para darse cuenta, pero yo no puedo seguir recibiendo este tipo de mensajes todos los días, y a veces hasta dos veces por día", detalló Yañez.

Además, grabaciones revelan comportamientos inadecuados por parte de Fernández, quien habría recriminado al niño enfermo con frases como: "¡Si no me vas a hablar, no me llames!". Estas actitudes llevaron a la exprimera dama a presentar una denuncia respaldada por un equipo de psicólogos.

"El mes pasado, junto a mis abogados, presentamos una denuncia tras consultarlo durante meses con un equipo de psicólogos. El motivo es la manera inadecuada en que él se dirige a Francisco", detalló.

Yañez acusa a Fernández de violar órdenes judiciales, enviándole mensajes constantes sobre cómo debe preparar al niño para las videollamadas. Estas comunicaciones incluyen instrucciones estrictas, como prohibiciones sobre juguetes o comida durante las llamadas. “Estoy recibiendo el mismo tipo de hostigamiento que sufría antes, pero ahora relacionado con Francisco”, aseguró.

Actualmente, Yañez reside en Madrid en y según contó el expresidente sólo cumple con un acuerdo provisional de alimentos, lo que le impide firmar contratos básicos como el de alquiler. Además, acusa a Fernández de suspender la cobertura médica de su hijo durante un episodio de bronquitis aguda y de retirarles el vehículo destinado al transporte escolar.