"El Toro" Quevedo fue dado de alta tras sufrir un accidente

El reconocido artista Jorge "Toro" Quevedo fue dado de alta hoy tras ser hospitalizado al sufrir un accidente automovilístico el sábado a la madrugada, tras regresar de un show en "La Taba".

"Estoy dolorido pero me voy a casa", dijo el artista a Cadena 3.

"Estoy vivo. Fue un golpe muy feo. Hago 2.000 kilómetros por finde y casi muero a dos cuadras de casa", dijo.

El artista menciona que el golpe fue muy duro y que, a pesar de que los estudios médicos resultaron favorables, siente las secuelas. "El golpe ha sido muy grande. Fue del lado derecho del riñón y ahora se me están aflojando los brazos y la espalda", detalló.

El artista aclaró que no conduce habitualmente. "Tengo un amigo de toda la vida, que es Lito, que me lleva y me trae y me deja en mi casa", comentó.

El cantante también hace hincapié en la importancia de la responsabilidad al volante, especialmente en relación al consumo de alcohol. "Ya ha trascendido que el otro conductor sí estaba alcoholizado. Ojalá que a este chico no le pase nada", advirtió.

"A todos nos gusta divertirnos, ir a comer, tomar una copa de vino, todas esas cosas, pero al menos que lleven a alguien que no beba, si no hay que ir. en taxi o remis es lo recomendable. Ojalá que a este chico no le pase nada. No le estoy regañando de nada, solamente que se cuide", cerró.

Entrevista de Siempre Juntos.