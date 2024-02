El emotivo encuentro entre Luciano Pereyra y una fanática al aire de Cadena 3

Luciano Pereyra estuvo el domingo en la tercera noche del Festival de Peñas de Villa María. Entre todos los asistentes, se encontraba una mujer de 88 años que disfruta cada concierto que el cantante brinda. A donde vaya a cantar Luciano, allí va Francisca a disfrutar de su música.

Luego de su presentación, la fanática pudo conversar en vivo al aire de Cadena 3 con el cantante y se mostró muy emocionada.

"Fueron noches inolvidables, lo escucho a Luciano Pereyra y me llega al alma. Tengo un problema en la vista y veo oscuro, no puedo distinguir a la persona que me habla. Pero me encanta Luciano y si lo puedo bailar, lo bailo", expresó Francisca en diálogo con Siempre Juntos.

En ese preciso momento, Agustina Vivanco conectó a la mujer con su cantante preferido y se vivió un momento de mucha emoción al aire.

"Estoy muy contento de encontrarte nuevamente. Cuando estuvimos en Miami nos dimos un abrazo y te vi en Villa María con la misma energía y ganas de siempre. Me emociona mucho verte porque la música nos llega al alma. Muchas gracias por haber ido al concierto", dijo Pereyra a Francisca.

Y agregó: "Nos encontramos en otro país y ahora nos encontramos en Villa María. La vi bailar en todo momento y eso que el concierto fue bastante tarde. Muchas gracias por acompañarme".

En tanto, Francisca respondió: "A Luciano lo sigo a todos lados, mientras mi hija me pueda llevar. Me muero por oírte".

Ante esto, Luciano le hizo una promesa a su fanática cuando se enteró que estará presente en el show que el cantante dará en el Movistar Arena en mayo.

"Te venís al camarín, nos damos un abrazo y beso y nos llenamos de fotos", expresó el artista.

"Las personas tan hermosas como Francisca se destacan por su magia natural, me da mucha alegría cuando canto y me reencuentro con el público", completó Luciano en diálogo con Cadena 3.

Entrevista de "Siempre Juntos".