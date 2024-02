Fátima Flórez, en exclusiva con Cadena 3: "Soy la misma de siempre"

Eugenia Iérmoli

Fátima Flórez, reconocida artista y pareja del presidente Javier Milei, vive horas de éxito teatral en Mar del Plata. Con salas a tope de público, la imitadora afronta sus primeros meses de plena actividad en pareja con el mandatario nacional.

“Fue un año de muchos cambios y revoluciones internas, de felicidad y lindos sentimientos. Estoy feliz, como me dice Polino, se me nota en la cara”, expresó en una entrevista en exclusiva con Cadena 3.

- En el show te presentan como "la primera dama que labura"…

La gente me conoce, saben que soy un Sarmientito laburando, me gusta trabajar de martes a domingos. Soy feliz arriba del escenario, con el cariño de la gente. Me sorprende que año a año se sigue sumando público.

- ¿Te dio miedo la exposición que tuviste en el último tiempo?

Soy absueltamente la misma de siempre. Salgo de jogging, zapatillas y gorrito. Me gusta entregarlo todo arriba del escenario. ¿Viste lo que son los aplausos? Me da vergüenza, me pongo colorada.

- ¿Le gustó al Presiente tu imitación?

"Me encanta", me dijo Javier. Le gusta desde el primer día. Es uno de los momentos de mucho aplauso y ovación. La gente lo está esperando. Es un personaje debut de este año.

Días y horarios de la obra

“Fátima 100%” está de martes a domingo en el Teatro Roxy-Radio City (San Luis 1750, Mar del Plata), en los siguientes horarios:

- Martes 21.30

- Jueves 21.30

- Viernes 21 y 23.30

- Sábado 21 y 23.30

- Domingo a las 21.30