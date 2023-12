Luciano Pereyra se presentó en Córdoba y el Kempes vibró con sus canciones

Luciano Pereyra regresó a Córdoba con su nuevo tour “Hasta el alma” en el que presentó su nuevo repertorio y todos sus éxitos.

El show tuvo lugar durante la noche de este viernes en el Estadio Mario Alberto Kempes con una multitud en las tribunas y los fanáticos cantaron cada uno de los temas del artista.

Cadena 3 realizó una transmisión completa del recital, con la conducción de Alejandro Bustos desde Turno Noche al Cuadrado.

En su último tour, el artista alcanzó el récord de 22 Luna Park, recorrió España, Estados Unidos, México, Perú, Chile, Paraguay, Uruguay y toda Argentina.

Luciano lleva 14 álbumes editados y millones de reproducciones en plataformas digitales.

Cantó junto a grandes artistas internacionales como Alejandro Fernández, Carlos Vives, Alejandro Sanz, David Bisbal, Juan Gabriel, Juanes, Los Ángeles Azules, Lucero, Luis Fonsi, Lang Lang, Pedro Capó y Nacho entre otros.

Ganador de múltiples Premio Gardel, las Gaviotas de Plata y Oro en el Festival de Viña del Mar y dos nominaciones al Latin Grammy, alcanzó con el video de "Como Tú" más de 250 millones de reproducciones.

Además, tiene un récords de asistencia año tras año con shows agotados en el Estadio Vélez, 22 Luna Park, 16 Gran Rex, 15 Teatro Opera, 2 Movistar Arena de Chile y 2 Antel Arena de Montevideo, entre otros.

Luciano Pereyra recordó a Mario Pereyra con un abrazo al cielo

El cantante recordó con cariño y agradecimiento al icónico conductor de Cadena 3, Mario Pereyra, en una pausa entre sus canciones.

"Fue alguien que me ayudó mucho desde lo profesional y lo personal, fue una gran persona que no solo me respaldó en mi música, sino que me dio un abrazo de amigo cuando lo necesitaba, y pido un abrazo al cielo a quien fue muy importante en mi vida", resaltó el cantante.