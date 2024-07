Durísimo testimonio del profesor del niño que murió en un tiroteo en Wilde

Un niño de 10 años murió tras quedar atrapado en un tiroteo entre motochorros y una policía de civil. Todo ocurrió el miércoles alrededor de las 20 horas en la localidad bonaerense de Wilde.

La víctima, identificada como Bastian Escalante, fue ingresada en estado grave en el hospital Presidente Perón, murió en la mañana de este jueves.

Las autoridades han detenido a dos sospechosos, uno de ellos de 16 años.

Carlos es el profesor que le daba clases a Bastian en el club de fútbol donde jugaba. En diálogo con Cadena 3, expresó su conmoción por lo ocurrido y cuestionó a la Policía por la falta de prevención.

"A Bastian lo trajeron a jugar los padres y empezó conmigo. Era habitual que ocurran episodios de inseguridad, pero no con esta magnitud. Los chicos a veces llegaban al club sin ropa o avisando que les habían robado. Ayer mismo (por el miércoles) les robaron a otros dos chicos. Los dejaron sin zapatillas y sin remera. Era algo de todos los días, a cualquier hora", relató.

Carlos precisó que, cuando se llamaba a la Policía, estaban en el lugar de los hechos por unos minutos y luego se iban. "Se llamaba a la Policía, las patrullas andaban por ahí por 10 minutos y no se los veía más. En los horarios más complicados, no se los veía. Estamos cerca de lugares muy inseguros, en medio de la nada. Ningún policía sale a la calle, era estar cerca de los chicos y ver cómo los podríamos ayudar. Nadie se animaba a hacer nada".

Y añadió: "No sé quiénes son los delincuentes que estaban en medio del tiroteo con la Policía, no escuché los nombres. No sé nada de ellos".

También contó que, al momento de los hechos, la mamá del chico iba caminando, mientras él estaba en su bicicleta. "Se iban para su casa cuando ocurrió todo. Eran unas 15 cuadras las que separaban su casa de la sede del club. La zona más complicada estaba a cinco cuadras. La madre nunca lo dejó solo, siempre estuvo en el club y no faltaba nunca. El nene cumplía con las clases, venía siempre y siempre estaba acompañado. Es una familia muy responsable".

"No fue bueno el actuar de la Policía. En la manzana donde está el club, hay una escuela primaria y dos secundarias. También hay un jardín de infantes", describió Carlos en diálogo con Cadena 3.

Por estas horas, el profesor de Bastian explicó que están acompañando a la familia luego del trágico episodio. "Estamos yendo a acompañar a la familia al hospital para saber en qué podemos ayudarlos".

"No hay prevención de la Policía para la cantidad de chicos que circulan por la zona. Están solamente cuando hay episodios graves, cuando todo pasa, queda en la nada", concluyó.

Entrevista de "Siempre Juntos".