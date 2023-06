Cómo fue la intervención estética a Silvina Luna: qué le pusieron en los glúteos

Silvina Luna continúa internada en terapia intensiva con respirador en el Hospital Italiano de la Ciudad de Buenos Aires y tiene un estado de salud crítico, aunque aseguran que despertó del coma este miércoles a la noche.

Los problemas de la modelo comenzaron cuando Aníbal Lotocki le realizó un procedimiento en los glúteos (colocándole metacrilato) y así quedó demostrado en los chats que se filtraron de conversaciones entre profesional y paciente, allá por el año 2011.

En ese marco, el médico cirujano Antonio Viana explicó en Cadena 3 cómo habría sido la intervención estética y alertó por este tipo de prácticas.

"El polimetilmetacrilato es y fue utilizado para colocar en poquitas cantidades en el rostro, no es algo que se utilice de forma indiscriminada y en grandes volúmenes para aumentar glúteos", comenzó su relato.

A la vez dijo que el valor que tiene una jeringa de polimetilmetacrilato "es muy caro, y hacen falta muchísimas jeringas de estas para poder hinchar unos glúteos de forma estética".

"Lo que sí se utiliza por ahí es el metacrilato, que no es lo mismo, que lo utilizan traumatólogos y es como un cemento que se usa en cirugía", dijo, y objetó: "Usan estos productos como si se tratara de una cuestión estética en glúteos y después vienen los problemas generados por este tipo de procedimientos que no están debidamente indicados".

Así, reiteró que lo que le habrían puesto a Silvina Luna "se usa en muy poca cantidad y sólo para rostros", y comentó que "se usaba mucho antes, hace varios años, actualmente no se utiliza casi nada y no se utiliza para los glúteos".

Consultado sobre si la colocación en diversas partes del cuerpo es una decisión que toma cada médico, respondió que no, sino que "viene con la indicación del producto".

El especialista dijo que "para aumentar los glúteos se utilizan otros procedimientos, como grasa del propio organismo o implantes, pero no otro tipo de procedimientos".

"A Silvina Luna no saben exactamente lo que le colocaron en los glúteos, de todas maneras, por el volumen y la cantidad de este material que le colocaron, puede ser el metacrilato -no el metilmetacrilato- o puede ser también silicona inyectada, que es muy común que sea inyectado por profesionales inescrupulosos o por gente que no son médicos, y que hacen un ejercicio ilegal de la medicina", amplió sobre este caso particular.

Además, advirtió que "nunca se puede sacar este producto de forma total" y sostuvo que "el procedimiento estético para retirar este tipo de productos se transforma en un procedimiento inestético".

Aseguró que "lo de Silvina Luna no fue una cirugía" y dijo que para realizarse una intervención "lo primero que hay que saber es si el médico es especialista o no".

Y concluyó: "Especialista en cirugía plástica se es después de ser especialista en cirugía general, y esto lleva unos 14 años de estudio, no estamos hablando de médicos que salen recién de la facultad ni médicos que hacen un par de cursos".

"Es un veneno lo que le pusieron", dijo el cirujano que la atendió en Estados Unidos

El médico cirujano Cristian Pérez Latorre, quien atendió a Silvina Luna en 2016 tiempo después de la intervención de Lotocki en el cuerpo de la modelo, dijo en Cadena 3 que tenía "polidimetilsiloxano, que es un veneno".

"El informe patológico nos da en 2016 que era un líquido que se llama polidimetilsiloxano con alginato de calcio de fraguado lento, que es nada más y nada menos que el cemento que se utiliza para las prótesis dentales", comentó.

Y lanzó: "Para nosotros fue un gran asombro porque no podíamos creer que alguien haya hecho eso, porque es un veneno; es un producto que está prohibido a nivel mundial, que hace 40 años que no se puede usar en ningún lugar del mundo".

Además, aseguró que denunciaron a Aníbal Lotocki con la Sociedad Argentina de Cirugía Plástica y Estética. "Hemos hecho las denuncias correspondientes al ministerio de Salud", comentó.

"Creemos hacer noble este reporte porque están manchando nuestra especialidad. Es como volver a las épocas de Rímolo", apuntó.

Por último, llamó a desconfiar de quienes "te quieren vender unos glúteos perfectos y que nunca se te van a ir, porque seguro es con productos que no deben estar permitidos porque todos los productos médicos permitidos son reabsorbibles".

Entrevista de Siempre Juntos y de Ahora País.